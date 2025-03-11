流感爆22死44重症！單周就診仍達11.1萬　疾管署估下周可脫離流行

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情下降！疾病管制署今（11）日公布，上周類流感門急診就診約11萬1千餘人次，急診就診病例百分比10.9%，低於流行閾值，預期下周即將脫離流行期，增購公費流感疫苗也幾乎接種完畢。不過近期流感併發重症病例數及死亡數仍多，新增44例重症病例，22例死亡，個案都是65歲以上年長者或者本身有相關共病的高風險族群。

疾病管制署副署長曾淑慧今（11）日表示，今（2025）年第10周（3/2-3/8）類流感門急診就診約11萬1千餘人次，近期呈下降趨勢，急診就診病例百分比10.9%，雖然已經低於流行閾值，須再觀察一周，目前仍處流行。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。

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此外，疾管署監測上周（3/4-3/10）新增44例重症病例，22例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。本流感季自2024/10/1起截至2025/3/10累計1,107例重症病例（1,033例A型H1N1、52例A型H3N2、10例A型未分型、12例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占57%），另死亡病例累計239例（228例A型H1N1、8例A型H3N2、3例B型）。

疾管署說明，全球流感近期處下降趨勢，鄰近國家及地區如香港及韓國仍高於閾值，北美洲仍處高點或高於閾值。多數國家流行A型H1N1，美國H3N2及H1N1共同流行，韓國流行B型，歐洲則為H3及B型共同流行。

疾管署指出，為因應社區流感病毒傳播風險持續，疾管署已延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至本（114）年3月31日止，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

疾管署提醒，目前仍處流感流行期，民眾仍須留意有無出現發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等流感常見症狀，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，請儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。