女連百天異常大量出血　「微波消融術」讓她的子宮腺肌症好轉了

軍聞社／記者李恬恬報導

子宮腺肌症是影響女性健康的重要疾病，根據統計，台灣約有10至15%的育齡女性受到此病困擾，主要症狀包括嚴重經痛、月經異常、大量出血，甚至影響日常生活與工作。

臺中一名44歲的林小姐，39歲時連續100多天異常大量出血，因劇烈經痛就醫確診為子宮腺肌症，賀爾蒙藥物治療導致體重增加5公斤、經常頭痛，讓她必須額外再吃止痛藥以減輕不適。臺中榮總婦女醫學部謝筱芸醫師施以微波消融手術（Microwave Ablation），將子宮體積從術前的136立方公分恢復至72立方公分，接近正常子宮50至60立方公分大小，術後林小姐終於擺脫經痛困擾及對賀爾蒙藥物的依賴。

謝筱芸醫師指出，微波消融手術是在腹部開2至3個小孔，透過高頻微波能量，精準加熱病灶部位，使異常組織凝固壞死。若手術過程中發現腸沾黏或卵巢問題，醫師也能同步處理，有效降低腸穿孔等併發症風險。

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謝醫師說明，傳統治療方式以賀爾蒙藥物控制，嚴重者則需接受子宮切除手術，而微波消融手術保留了子宮，又能讓患者擺脫賀爾蒙藥物治療，且手術時間僅需1至2小時，術中出血量極少，患者通常24小時即可出院，一週後便能恢復正常工作。不過若子宮因病症增厚太多就不適用，且因保留子宮，便有復發的可能。謝醫師建議患者應根據個人病情與需求，與醫療團隊進行充分溝通後，選擇最適合的治療方案。

目前臺中榮總已為7名子宮腺肌症患者成功使用微波消融手術，而微波消融手術亦可治療子宮肌瘤，幫助更多女性擺脫經痛困擾，且對於希望避免子宮切除的患者來說是可行的選擇，不僅保留子宮，同時減少術後併發症，擁有更好的生活品質。