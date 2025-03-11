40多歲女染新冠「一度心跳停止」　併發心肌炎+肺炎仍在加護搶救

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續有重症發生！疾病管制署今（11）日公布上周新增9例新冠併發重症本土病例，其中最年輕為40多歲女性，沒有潛在病史，未接種新版JN.1新冠疫苗，3月上旬出現咳嗽症狀，在家裡突然意識不清、心跳停止，送急診檢驗新冠快篩陽性，同時併發心肌炎、肺炎，收治加護病房已經一周，仍在治療中。

疾管署說明，國內新冠肺炎疫情處低點波動，惟持續新增重症病例，上周（3/4-3/10）新增9例新冠併發重症本土病例，其中就有7例沒有接種最新版JN.1疫苗，至於死亡病例則無新增。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，重症個案中最年輕是中部40多歲女性，本身沒有潛在病史，2022年曾經接種過新冠疫苗，但是後續就無接種紀錄，也沒有打JN.1新冠疫苗。

林詠青指出，個案3月上旬開始咳嗽，家屬發現她在家裡突然意識不清、心跳停止，經過急救送急診檢驗新冠快篩陽性，心肌酵素異常上升，診斷為新冠病毒感染併發肺炎、呼吸衰竭，還有心肌炎，目前收住加護病房，住院近一周還在治療中。

疾管署副署長曾淑慧表示，自2024年9月1日起截至2025年3月10日，新冠併發重症本土病例累計516例，其中111例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自2024年10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達96%以上。

另國內近四周本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為JN.1、LP.8.1等；國際疫情部分，目前全球新冠病毒陽性率呈下降趨勢，世界衛生組織（WHO）各區署近期均呈下降；全球主要流行變異株為XEC。曾淑慧說明，JN.1疫苗對於目前全球流行變異株XEC亦具有保護力，呼籲尚未接種JN.1疫苗民眾儘速完成接種，降低重症及死亡風險。

疾管署提醒，新冠病毒傳播風險仍持續，對於健康威脅還是不容輕忽的，因疫苗接種後約需2周後才會產生抗體，請尚未接種者儘速接種，滿12歲以上民眾可從Moderna及Novavax兩種廠牌擇一接種，其中Novavax JN.1疫苗效期僅至今（2025）年4月5日；而滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna JN.1疫苗，呼籲民眾請盡快接種JN.1疫苗，及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

疾管署統計，JN.1疫苗截至3月10日已累計接種203.6萬人次，為去年同期約1.1倍，其中Moderna JN.1疫苗累計191.3萬人次，Novavax JN.1疫苗累計12.3萬人次。