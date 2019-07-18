▲巴金森症病人植入「深腦刺激器」，健保8月起整組給付！（圖／深腦刺激器植入手術資料照／中國附醫提供）

記者嚴云岑／台北報導

為減輕巴金森氏症患者就醫之經濟負擔，健保署日前召開藥物共擬會議，決議將「深腦部刺激器」所需使用的導線、導線延長線及導線固定蓋等3種組件一併納入健保給付，自108年8月1日起實施，估計每年有近300名病患受惠。

巴金森氏症是一種運動神經系統退化性疾病，患者常出現肢體僵硬、顫抖、失去平衡感等動作障礙相關症狀；但往往遇到藥物治療的瓶頸，臨床對於藥物無法控制的巴金森氏症患者，會建議以外科手術進行深層腦部刺激術，藉由電刺激調節視丘下核的異常活性，控制不正常的腦神經訊號，成了另一種治療選擇。

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健保署表示，鑑於深層腦部刺激術有其臨床療效且合成本效益，健保於104年1月1日優先將主要植入的「深層腦部刺激器」納入給付，支付點數單側刺激器為22萬4070點，雙側刺激器為44萬8140點；105年7月1日再度放寬「深層腦部刺激器」給付規定，不限終身給付一次。

健保署考量病人裝置「深層腦部刺激器」後，除了植入於鎖骨下之電池外，還需要植入一組細長的電極導線，藉著產生電流來控制調節腦內不正常的活動訊息，而後者目前還需要自費。

為保障民眾就醫權益及提升醫療品質，經慎密評估及蒐集資料，爭取預算提案至全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論後，同意支付裝置「深層腦部刺激器」所需之導線8萬5000點、導線延長線2萬2000點及導線固定蓋2萬點，新制自108年8月1日起實施。

健保署表示，巴金森氏症病人是否需裝置「深層腦部刺激器」，必須經由醫師臨床評估是否符合適應症。健保給付該項導線之組件，限裝置深層腦部刺激器患者使用，以申請一次為限。估計健保一年挹注7千多萬點預算支應，有281人次受惠。未來健保署會持續將醫療資源運用於涵蓋不同科別領域的病患共享，精進醫療照護品質及守護全民健康福祉。