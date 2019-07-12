好醜！受傷為何會留疤？醫曝「4大影響因子」：這2部位最難消失



▲傷口痊癒卻留下醜醜疤痕，到底為什麼？（示意圖／ETtoday資料照）

圖、文／健談

跌倒擦傷、刀片割傷、甚至是手術過後，儘管傷口早已癒合，皮膚表面卻總是會留下疤痕，到底是為什麼呢？聖仁皮膚科鄭嘉琪醫師表示，疤痕是皮膚新生膠原蛋白以癒合創傷所留下的痕跡，皮膚會留下明顯疤通常是因為傷及真皮層以下或是傷口反覆發炎所致；若想減少疤痕問題，建議可視傷口類型使用人工皮以減少皮膚表面的水分散失、促進傷口癒合，或是在傷口癒合後儘早使用除疤凝膠、淡白藥膏或淨白雷射以預防疤痕形成。



▲醫師解析造成肌膚留疤的4大原因。（圖／健談授權提供）

每當跌倒擦傷、刀傷、刮傷等都容易在皮膚表面形成疤痕，到底為什麼皮膚會留疤呢？鄭嘉琪醫師表示，正常皮膚組織中膠原蛋白的排列是與皮膚表面平行，以形成平滑的皮膚表面；然而，當皮膚出現傷口時，身體為了讓傷口快速癒合，新生的膠原蛋白便會過量增生且排列凌亂，如呈漩渦狀造成突起的疤痕，在外觀與觸感上都與正常皮膚不同。

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然而，為什麼有些傷口的疤痕很淺、很淡，有些傷口癒合後卻會留下明顯疤痕呢？鄭嘉琪醫師解釋，疤痕明顯與否則可能與以下幾點因素有關：

1. 傷口深度：若創傷傷及真皮層以下時，較容易留下明顯的疤痕。

2. 傷口位置：當關節、胸前等部位受傷時，因該部位的張力較大，故受傷後的疤痕較不容易消失。

3. 水分流失程度：若傷口水份大量流失時，較容易刺激皮膚底層的真皮纖維母細胞產出膠原蛋白來修補傷口，故會使疤痕更為明顯。

4. 發炎程度：若傷口反覆發炎、發炎狀況嚴重時，疤痕也會較為明顯。

鄭嘉琪醫師提醒，皮膚出現傷口後就容易留下疤痕，因此，若傷口類型許可的情況下，不妨使用人工皮來保持傷口濕潤，有助促進傷口癒合並減少疤痕生成；若傷口癒合後，也可儘早使用除疤凝膠、淡白藥膏或淨白雷射來淡化疤痕，唯淡化的效果仍會因人而異，若有疑問可諮詢專科醫師的治療建議。

皮膚疤痕相關問題，建議諮詢「皮膚科、醫學美容」

諮詢專家：聖仁皮膚科鄭嘉琪醫師

本文經授權轉自：健談