準度爆表！靠「生日數字」算出你專情or超花心…6號狂愛肉體出軌



▲你是專情還是花心，用生日算算看就知道了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

明明已經有了女朋友，卻「吃碗內看碗外」肖想其他女生嗎？又或者是單身女子，同時的交友數量爆表，遇見「美好事物」就想花心嗎？而你，是否就是大家眼中的花心大蘿蔔，在感情中難以穩定下來，不確定性高的愛情，就連自己也沒信心能走得長遠。港媒《新假期周刊》教你透過「生日」算出生命靈數，看看自己到底有多花。

根據報導指出，生命靈數來自個古希臘的占數術，古希臘學家畢達格拉斯認為數學為宇宙真理，且發現每個人都有一組「生命數字」隱藏在體內，每個數字皆蘊含著不為人知的命運密碼。靈數的計算方法，為將西元生日的年月日每個數字相加，會得到2位數，再將這2數字相加，直到得到個位數字。

例如：1992年11月29日，即為1+9+9+2+1+1+2+9＝34，3+4＝7，生命靈數即為7，以此類推。

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如果你的生命靈數為…

1：花心指數非常高

你屬於「只許州官放火，不許百姓點燈」的類型，在感情世界裡，你就是霸道，對方需要完全配合你才行，不是一個很溫柔的情人。你會以公事繁忙與另一半保持距離，然後在這段時間中，和其他異性打成一片。事實上，你也並非真的變心，只是和另一半感情變淡，也從對方身上看到更多缺點，最後換了個人躺在自己懷裡。

2：不花只是不會表達

在你的周遭的確有些異性圍繞，以至於容易被人誤會，尤其是和另一半相處過程中，對方對你的交友情況感到好奇，但你的表現直覺讓人覺得「你很花」。其實很多事情經過解釋後還有補救機會，但可惜的是，你不擅長表達，導致和愛人間忽冷忽熱，愛人對你的印象，也就停留在「花心狀態」久久無法釋懷。

3：異性緣很好就變心

異性緣很好的你，總會使出渾身解數讓對方記住你，因此即便非單身，身邊仍有蝴蝶們圍繞著。哪怕不是你想要出軌，但身邊有這麼多異性朋友，也考驗著你對愛情的堅定度。一旦和戀人進入平淡期，就可能有變心念頭，又或者是爭執不斷，就會徹底想換個女友。

4：剛接觸愛情很花心

剛談戀愛的你，面對感情滿腔熱血、來者不拒，成為對愛情沒有抵抗力的花心大蘿蔔，分不清楚愛情和同情差在哪？聽到對方悲慘的愛情故事，就會感到揪心，心生「好想保護她」的念頭，但這不是真正的愛情。當你的愛情路越走越多，漸漸能學會當個專情的人。



▲生命靈數5的人，玩性大開隨時有變心可能。（示意圖／記者李佳蓉攝）

5：真的比較花心

你在生活中涉獵太多、好奇心強，容易對異性產生興趣並希望有進一步的認識與交往，但一切都出自於想要有人陪伴你不無聊，直到玩膩了就有變心可能。以對待愛情角度看來，你浪漫又善解人意，是個不錯愛人，但也因為你的花心，不適合走入婚姻。

6：有一點點花心成分

當兩人的感情已走入穩定，但你的心又想體驗刺激新鮮感，導致「肉體出軌」經常發生。你難以控制自己的慾望，即使知道犯了大錯，但在享受歡愉的過程，無人能阻撓你。對待愛情，仍建議該專一點，就算只是肉體出軌，也要考慮另一半的感受。

7：最值得信任的人

可說是所有人中對愛情最忠貞的！你是個敏感的人，對於另一半的情緒變化總能掌握到，再細微的事情都逃不過你的眼睛，就怕是自已的愛人不夠專情。只要對方一有出軌行為，你會在第一時間抓到；且對方永遠別想抓到你偷吃的痕跡，首先是因為你不屑，再來是因為你太過仔細小心，戀人根本發現不了。



▲生命靈數8的人，愛從高顏值的朋友下手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

8：高顏值要求，有點花心

這類人對顏值要求很高，尤其在「看膩」自己另一半後，就會選擇從身邊的漂亮、帥氣陽光的異性下手，雖然一開始都以朋友相待，但漸漸的用情越來越深，期待著有進一步發展的機會，身為你的愛人，超級沒有安全感。

9：看不到希望就花心

你是個追求完美愛情的人，無法讓柴米油鹽取代了浪漫，不惜從其他異性身上尋找愛的存在。雖然一心期待著與愛人的愛情有挽回的可能，但若逐漸看不到希望，你寧可做個花心的人，因為不想最後難過的是自己。非常害怕孤單的你在感情中超感性，卻沒有考慮物質層面，讓你在愛情中患得患失，最後跌得滿身傷。