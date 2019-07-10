記者嚴云岑／台北報導

「醫師，我的寶貝是不是壞掉了？」一名40多歲男性因陰莖、陰囊抽痛就診，主訴一摸就痛，附近敏感帶也會無端疼痛，懷疑是副睪丸發炎。醫師幫他做尿液檢查，發現尿中有血絲，再請他做X光檢查，這才知道是輸尿管卡了了一顆「小石頭」惹禍。

收治患者的書田診所泌尿科主任醫師周固表示，輸尿管長度約25至30公分，在不同位置發生的腎結石，症狀表現也不同。

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▲睪丸一揉就痛！他就醫狂喊「寶貝壞掉了」，驗尿揪出真相。（圖／資料照，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

腎結石阻塞部位可分上、中、下端，上端位於腎盂和輸尿管交界處，有動脈壓到輸尿管，若有結石卡住，除了引起腰痛、血尿外，還可能出現下體反射痛；中端則是在腸動脈與輸尿管交界，引起的炎性阻塞反應會盡到腹部，出現下腹痛比例也較高；而當結石掉到輸尿管與膀胱交界處，此為人體輸尿管最狹窄的地方，除了會引起阻塞外，還會不時有便溺感，卻因括約肌卡住尿不出來。

▲輸尿管阻塞可分上、中、下段。（圖／記者嚴云岑攝）

周固提到，輸尿管阻塞造成的反射痛不只發生在男性，女性如果陰唇內側、尿道周圍出現刺痛不適感，也有可能是腎結石作祟。研究指出，台灣結石發生率為5%，好發於20至50歲的青壯年，只要罹患過一次結石，1年內復發率為10%，5年內35%，超過5年復發率則高達50%。

夏天是結石好發季，周固表示，每年7、8月因結石求診患者，比其他季節多2、3成，民眾在天氣炎熱時應多喝水，才不會讓體內的結晶變成結石。每個人的喝水量因需求不同，但若排出的尿液是淡黃色，就代表水量足夠，應繼續保持。

▲周固表示，上端輸尿管阻塞可能會造成「反射痛」。（圖／記者嚴云岑攝）

最後，周固提醒，當輸尿管阻塞超過1至3周，就會引起不可逆的損傷，若加上細菌感染，還會引起菌血症、敗血症風險，提醒民眾若有腹痛、腰痛、血尿、尿不出來等症狀時，應盡快就醫檢查。

只要結石小於0.5公分，9成民眾藉由藥物治療、大量喝水與多活動，約4周就可將結石排出，但若結石卡太久引起腎水腫或發燒，就要採取「速戰速決」的方法，用輸尿管鏡把阻塞的結石擊碎，並置入雙J管引流小便與蓄膿，降低腎臟內壓力，減少腰痛及腎損傷風險。