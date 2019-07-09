▲小成在工作之餘，也培養出攝影嗜好。（圖／公關提供）

記者嚴云岑／台北報導

今年35歲的小成，19歲準備高職升學考試時，因壓力太大出現幻聽症狀，起初以為是「魔神仔」在耳邊竊竊私語，還曾從5樓高的地方跌落，就醫確診思覺失調症，經過穩定治療、服藥，現在除了事慈濟鳳山販賣部的補貨員，每週有3天到停車場擔任管理員，成功回歸社會，賺的錢還能買禮物給媽媽。

「思覺失調症患者重返社會不是夢，但社會真的準備好了嗎？」台灣精神醫學會理事長賴德仁表示，「社區精神醫療」是國際趨勢，意義在於結合社區資源，讓患者找回價值與尊嚴。儘管有許多像小成一樣，病況穩定的患者，但社會仍存在許多歧視，加上衛福部預算不足，讓患者回歸社會困難重重。

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▲台灣精神科醫學會與康復之友聯盟舉辦記者會，談及思覺失調症患者回歸社會的困境。（圖／記者嚴云岑攝）

康復之友聯盟理事長李麗娟表示，台灣推動精神精神病人社區化照顧已有20年，但從調查中發現，社會對於接觸、面對思覺失調症患者仍心存芥蒂，包括避免與患者接觸、害怕與患者交談，共識上也容易不耐煩，雖然社會對疾病已有初步認識，但距離真正友善、包容的社會，還有很長一段路要走。

思覺失調症是「思考」與「知覺」失調的腦部疾病，男女發生率皆為1%，等於每100人就有1人罹病。台灣精神醫學會秘書長張家銘表示，患者發病後常見症狀為幻聽、幻覺、妄想、社交退縮等，每年約有13萬人就醫，就診率約千分之6。然而，根據研究，只有不到6成的護者在出院後第一個月有回診拿藥，僅有4成5的患者持續用藥1個月以上。

張家銘強調，失覺失調症發病後5年為治療黃金期，若此時可維持穩定治療，則能使大腦維持基本的運作與功能，但若任意停止治療，復發風險將是穩定治療的5倍，更可能導致腦部不穩定的損傷惡化。

▲小成與病友瑪麗、丁丁分享罹病到康復的心路歷程。（圖／記者嚴云岑攝）

小成表示，他在初期接受治療時曾發病停藥，結果復發後導致病症加劇，幻聽、妄想日夜叨擾，讓他很害怕，也學會與疾病共處，現在已能分辨幻聽與真實聲音的差異，也會紀錄用藥及病症，每次回診主動與醫師討論，規劃出更適合自己的用藥方式。

媽媽不離不棄的陪伴，也是他度過難關的關鍵。小成說，他在工作之餘，也培養出攝影的嗜好，希望透過自己的故事，鼓勵病友，只要穩定服藥，都能克服疾病限制，重享幸福知足的人生。