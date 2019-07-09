這5款化妝品疑含「致癌石綿」！產地在台南　食藥署即刻下架

▲台灣「外銷美妝」疑含一級致癌物石綿，5產品即刻下架。（圖／食藥署提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

台南台鉅企業股份有限公司生產的「Claire's Eyeshadows」等5項特定批號的產品，疑似含有石綿成分，遭美、加兩國要求全面下架。食藥署今（9）日晚間跟進發布警訊，除要求業者將疑似產品暫停販售並下架外，也呼籲消費者應立即停用，且不要從國外、網路或其他通路商購買這5項產品使用。

依照食藥署網站資料，疑似含有石綿成分的化妝品分別為「Claire's Eyeshadows」、「Claire's Compact Powder」、「Claire's Contour Palette」、「JoJo Siwa Makeup Set」與「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」。

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▲City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight。

食藥署醫粧組簡任技正黃維生表示，「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2Contour, Bronze, Highlight」，是被美國FDA抽樣食檢測到含有與「溫石綿」、「透閃石綿」一致的礦物顆粒；「Claire's Eyeshadows」、「Claire's Compact Powder」、「Claire's Contour Palette」等3樣化粧品，也因被檢測到石綿纖維，遭加拿大衛生單位要求回收。

雖然台鉅公司生產的化妝品以外銷為主，但值得注意的是，「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」疑似有進貨到台灣的紀錄，食藥署已責成台南市衛生局前往稽查，並統計產品流向。

▲JoJo Siwa Makeup Set。

石綿已被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，長期暴露石綿會導致肺癌、喉癌、卵巢癌及間皮瘤；接觸石綿也能引起其它疾病，如肺纖維化、胸膜斑、胸膜增厚及胸腔積液。

衛福部108年5月30日公告「化粧品禁止使用成分表」，全面禁止檢出石綿成分，違者可依《化粧品衛生安全管理法》，處2萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰，情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品之登錄或許可證。

黃維生呼籲，化粧品業者應恪守相關規定，切勿販售違規產品，如經查獲違規，將依法嚴懲。民眾購買化粧品時，應慎選來源清楚、標示完整的產品；如發現產品標示不全、甚至使用後產生不良反應，均可至衛生福利部「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」通報。

▲Claire's Eyeshadows。

5項產品回收批號如下：

(1)「Claire's Eyeshadows」UPC #888711847165, SKU #84716, Lot No. 08/17

(2)「Claire's Compact Powder」UPC #888711839153, SKU #83915, Lot No. 07/15

(3)「Claire's Contour Palette」UPC #888711401947, SKU #40194, Lot No. 04/17

(4)「JoJo Siwa Makeup Set」UPC #888711136337, SKU #13633, Lot No. S180109

(5) 「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2Contour, Bronze, Highlight」Batch # S1603002/PD-C1179