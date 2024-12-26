大幅降低乾眼、夜間眩光　仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）現有「極飛秒近視雷射」提升醫療品質

▲仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）眼科主治醫師及台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽，日前成功為一位950度近視合併高散光的女性患者，執行極飛秒近視雷射手術。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近日，在仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）的手術室內，眼科主治醫師孫啟欽成功為一位950度近視合併高散光的女性患者執行近視雷射手術，術後患者的視力躍升至1.0，生活品質從此煥然一新！孫啟欽透露，患者的近視度數與散光度數相加已超過1200度，遠超過一般近視雷射手術的限制，但透過新一代極飛秒近視雷射的全新專利技術，以及在手術前仔細檢測患者各項數據並優化雷射能量，為患者量身打造此次手術，並搶先在近視雷射手術更普及的印度與歐洲國家，成功突破極限！

「極飛秒近視雷射」助力最高度數近視手術

孫啟欽表示，這名患者從事業務工作，除了視力問題長期困擾著她，夜間駕駛的眩光問題以及配戴隱形眼鏡時容易眼乾不適等狀況，也是許多求診患者的共同困擾。不過更令人關注的是，這位患者其實是特別從台北南下諮詢動刀！孫啟欽謙遜道，有些患者確實很堅持要在醫院動手術，自己能夠創下紀錄，其實要感謝病患的信任與託付！

為了加深對在地居民的服務項目與品質，仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）現有極飛秒近視雷射儀器，而身兼台灣白內障及屈光手術醫學會理事長的孫啟欽，專精白內障手術、角膜(移植)手術、眼表層重建、近視雷射手術等術式之餘，也承先啟後地率領有興趣的醫師一同投入近視雷射手術的領域。

由於過去累積了數千例以上的傳統近視雷射手術經驗，孫啟欽對於新一代極飛秒雷射所代表的「小切口透鏡取出術」，在安全性與精準度的顯著提升，相當有感！以安全性來說，傳統手術雖有其效果，但操作過程中無可避免會破壞到周邊組織、截斷較多角膜神經，導致術後容易有乾眼症現象，且需要一段復原時間。「最新的手術特別以減少50%能量的小光斑超低脈衝進行手術，強調操作時更安全，對角膜神經的損傷也能大幅減少，而且術後恢復也快，患者幾乎隔天就能正常活動、甚至上班。」不過相對的，就必須要提升作用在角膜上的精準度，才能相輔相成、為患者達到兼顧安全與有效解決近視問題的目標。

為有效提升精準度，極飛秒雷射採用專利的雙凸透鏡設計，以及達到亞微米級精準度的連續掃描技術，能讓雷射光束更精準地作用在角膜上，曾有醫師形容，這就像是打造出像郵票邊緣縝密而且方便撕開的齒孔設計。「所以我們可以想像，利用低能量的連續小光斑雷射在角膜上擊發出很綿密的切割，移除透鏡時就像我們撕郵票一樣俐落、不沾黏，讓傷口更絲滑、更平整，幫助後續快速癒合。」

孫啟欽表示，過去這種沾黏與「撕不乾淨」的殘片，會影響患者的術後視力，但這幾個月操作下來發現，不曾出現類似問題，同時在每一次操作前也都會進行自動校正，確保雷射能量與精準度都在最佳狀態，提供醫師與病患更安全的保障，這些符合現代人需求的設定都讓他留下深刻的印象。「不過新的機器還是需要更多病例的累積，才能讓我們進一步了解面對不同條件患者的穩定性與適用範圍。」足見現在市場上的各種近視雷射，都是經過一段時間的累積，而新機器提供更進步的技術，是必然的趨勢，他也樂見新型的近視雷射手術能幫助更多因夜間瞳孔偏大、無法接受傳統近視手術的患者，有機會找回清晰視力。

▲過去的近視雷射手術受限於當下的「科技天花板」，手術過程中容易出現沾黏與「撕不乾淨」的殘片狀況，進而影響患者的術後視力。然而操作最新儀器的孫啟欽發現，到目前為止不曾出現類似問題，除了提供醫師與病患更安全的保障，也有機會幫助過去無法接受傳統近視手術的患者，重新找回清晰視力。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）提供）

先進儀器結合細膩醫術

大幅降低乾眼、夜間眩光等困擾，回歸最自然的清晰視界！

「病患找上我們，就是希望能回到『原始設定』、沒有近視問題的狀態。」累積25年以上的豐富臨床經驗，讓孫啟欽無時無刻提醒自己——「手術的成敗，往往在手術前就決定了。」他解釋，如果今天有場手術是硬著頭皮進行，那就一定有問題，「相對的，如果能在術前就針對患者的問題、需求與期待，給予正確認知、做好術前術後的衛教，那麽患者在術後的滿意度幾乎就會在99%以上。」

「我經常告訴住院醫師，做為醫師我們有10次、20次、100次的經驗，但病人一生就只做這麼一次手術，當意識到這一點，就不會把術前所有的準備工作給忽略掉！」面對每一場手術，孫啟欽堅持必須提前得到散瞳前後的驗光、乾眼症檢查、角膜地形圖等數據，「醫師不能只求開刀量，也不能倚賴像極飛秒雷射這樣的先進儀器，我們自己也要做好功課。」他幽默道，「我的3個妹妹和親戚的刀都是我開的，面對手術我是心狠手辣的。」玩笑的背後也體現了他一視同仁的嚴謹態度。

面對患者在術前詢問的後遺症，孫啟欽表示，選擇極飛秒雷射的患者的確大幅降低傳統手術容易帶來的乾眼症、水霧感、夜間眩光等問題，但他也補充，其實臨床上許多病患在術前就已有乾眼症狀。因此，孫啟欽近年引領台北榮總、台中中國、高雄醫學大學等5間醫院醫師，耗時近2年時間，為乾眼症做出詳細的指引與規範。「這麼一來，無論是要做白內障或近視手術的患者，先把乾眼症問題解決了再動刀，對於視力恢復也會更有保障！」

▲孫啟欽表示，選擇極飛秒雷射的患者的確大幅降低傳統手術容易帶來的乾眼症、水霧感、夜間眩光等問題，並且樂見過去因夜間瞳孔偏大、被傳統近視手術拒於門外的患者，有機會透過全新技術找回清晰視力。

科技始終來自人性

極飛秒雷射為未來眼科發展奠定全新基礎！

做為目前台灣眼科醫界領軍人物之一，孫啟欽回想一路以來跟著眼科醫學的進步，覺得樂觀且欣慰。「尤其在我接下理事長的位子後，我發現新的東西太多了，不同的術式帶來不同的治療方式，目前我們看來最新的術式如極飛秒雷射，未來也會在原有的基礎上不斷地演進優化。」

有一句老話是，科技始終來自於人性，孫啟欽醫師相信，人們永遠能找到尚且不足之處並且加以改進。「然而極飛秒雷射的確提供我們一個新的方向，讓後人能站在更精準、安全且帶來清晰效果的基礎上接棒，盡可能在未來滿足更多人的需求，這就是醫學進步的動力！」

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－視優官網：https://www.silk-eye.com

－大里仁愛醫院官網：https://www.jah.org.tw