一個推播讓「開山里」紅了！　台南三角小區域熱搜超過10萬筆

▲網友收到推播後PO出惡搞照片：「全台都是開山里」。（圖／網友DJ金寶提供）

記者嚴云岑／綜合報導

「全台灣都是開山里！」今（9）日上午11時58分全台民眾手機紛紛響起國家級警報，內容寫道「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施」，一時間引發網友熱議，紛紛截圖PO網詢問，「開山里在哪裡？」也讓這個位於台南開山路、大同路一段、府前路一段的三角形區域瞬間爆紅，Google熱搜超過10萬筆。

該則警訊通知全文為，「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器定期巡查，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受NS1快篩。台南市政府、疾管署關心您。」

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目前南台灣登革熱延燒，台南至今已有6例本土個案，分別為中西區3例、東區2力、永康區1例，所有案例幾乎都與中西區第一例有關。

▲台南開山里登革熱疫情推播全台都收到了。（圖／網友提供）

該則警訊發出後在網路上引起熱議，疾管署副署長莊人祥表示，台南市政府希望透過細胞廣播警訊來提醒當地民眾、旅客，原規劃通知開山里疫情週邊兩公里地區，但因為細胞廣播系統升級程式出現漏洞（bug），導致全國民眾均收到該簡訊，造成不便，敬請見諒。

今年截至目前國內累計43例本土登革熱病例，為高雄市37例（三民區31例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例）、台南市6例（中西區3例、東區2例、永康區1例）。另有195例境外移入病例，為10年同期最高。

▲台南市開山里真正位置。（圖／翻攝google map）

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