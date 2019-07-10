台南登革熱再+2！　工作地鄰近「開山里」研判為同波感染

▲疾管署防疫人員持續於台南市中西區開山里加強孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

台南今（10）日又新增2例登革熱，分別為南區大恩40多歲女性及安南區理想里60多歲男性，近期無出國史，兩者工作地與中西區開山里個案活動地相近，因經檢驗確診感染登革熱病毒第二型，疾管署初步研判於中西區感染可能性較高。

疾管署表示，南區個案工作地以東區為主，其工作地與日前確診之東區大同里個案活動地相近；安南區個案工作地以中西區為主，其工作地與中西區開山里相近。兩人分別於7月6日及8日發病就醫，經登革熱快篩陽性通報。

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為防範疫情擴散，疾管署與台南市政府已安排防疫人員前往個案住家及工作地執行孳生源檢查、清除及化學防治工作，並持續追蹤接觸者健康情形。

今年截至目前國內累計46例本土登革熱病例，為高雄市38例（三民區32例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例）、台南市8例（中西區3例、東區2例，永康區、南區及安南區各1例）。另有201例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次提醒，近期南部地區持續有降雨情形，請民眾提高警覺並加強落實「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀之患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治措施。