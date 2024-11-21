對心臟最好「1運動」醫強推！　研究：每天11分鐘降早逝風險

▲心臟科醫師最推薦能增進心臟健康的運動，就是步行。（示意圖／翻攝PEXELS）

文／常春月刊

專注於低飽和脂肪和低鈉的心臟健康飲食，是改善心血管健康的重要一步。然而，身體活動同樣關鍵。 僅靠運動就能增進心臟健康——甚至每天只需5分鐘！如果你不確定該從哪種運動開始，答案比你想像的更簡單。EatingWell網站分享，心臟科醫生David Sabgir最推薦的心臟健康活動或運動形式。他的回答或許不會讓你驚訝，但絕對值得採納。

支持心臟健康的最佳活動：步行

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David Sabgir說，我總是鼓勵我的患者在久坐的生活中加入更多的活動，而最簡單且最有效的方法之一就是開始步行。 步行是一種低衝擊、安全且免費的運動，這意味著更多的人可以藉由步行獲得身體與心理健康的雙重益處。

步行是一種非常有效的增進心臟健康的運動，也是最簡單的運動形式之一。David Sabgir解釋，作為一種心血管運動，步行可以通過降低心臟病和中風的風險、調節血壓和膽固醇，以及增強肌肉和骨骼來改善心臟健康。

科學研究也支持這一點：2023年2月發表於《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）的一項研究發現，每天只需步行11分鐘，即可降低患心臟病、幾種癌症和早逝的風險。

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