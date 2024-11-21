曾被飆罵「你是狗嗎？」遇職場霸凌他給2忠告：不需要那麼委屈

▲遇職場霸凌該怎麼辦？諮商心理師認為，「工作只是為了賺錢，不需要讓自己那麼委屈」。（示意圖／免費圖庫xFrame）

記者李佳蓉／綜合報導

勞動部發生霸凌輕生案件引爆眾怒，也勾起諮商心理師蘇琮祺的傷痛，他透露曾被自以為治軍嚴謹的長官大聲叱喝，「你是狗嗎？怎麼都聽不懂？」當時心理韌性十足的他嘴裡喊著，「報告，是！」心想快退伍了只需再忍一下，但他知道不是每個人都能像他一樣。面對職場霸凌，他認為這很難避免，並給予2大忠告，「你不需要讓自己那麼委屈」。

「霸凌的出發點從來就不會是良善的！」有感於近期的霸凌案件，四季心心理諮商所所長蘇琮祺在粉專發文指出，與教育現場的霸凌不同，職場霸凌的關鍵在於「權力」，是一種因權力不對等所帶來的蓄意且重複的傷害行為。他說，職場霸凌指的是在工作環境中，某人持續遭受來自同事、主管或下屬的惡意對待，目的在於壓迫、羞辱或孤立受害者，藉此傷害他人或展現自身權力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

要如何避免職場霸凌？蘇琮祺坦言，「這件事真的很難避免！」但能分享2大建議。他表示，身為長官者，請記得權力會讓人忘記「自己是誰」，必須時時提醒自己「相佇會到（相遇得到）」。曾當過長官的他，慶幸至少還有一群共事過的阿兵哥願意和他聯絡，至於曾經對他「狂吠」的長官，則祝福對方一生順利。

▲諮商心理師說，忘了「自己是誰」的長官，是以滿足自身慾望為主要目的。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

反之沒能力的長官，蘇琮祺直言，會用叱喝來壓迫；沒專業的長官，會用指責來掩飾；沒自信的長官，則會用羞辱來偽裝，「長官只是個職稱，你不過就是個一般人。」

蘇琮祺認為，工作只是為了賺錢，不需要讓自己那麼委屈。他表示，嚴格的長官是為了工作好、是為了下屬好，這是可以感覺到的，「嚴格的好長官，會在我們犯錯的時候，給我們時間修正，我們有不懂的時候，讓我們有機會學習，甚至在有表現機會的時候，讓我們上場。」

蘇琮祺分享，自己遇到的好長官，會讓人更想把事情做好，「我一輩子感謝他給我的學習跟成長」；而忘了自己是誰的長官，則是以滿足自己的慾望為主要目的，這也是能感覺得出來的。

「但當你發現不對勁的時候，請告訴對方不要這樣對待你，請記得向旁邊的人求助，更請你不要害怕離職。」蘇琮祺提醒，沒有你一定要待著的職場，也沒有缺了你就運作不下去的地方，這個世界並不是只有這個舞台，必須學會照顧自己，「我們都值得被好好地對待！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995