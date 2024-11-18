最不建議吃燙青菜！名醫親吐原因　「激推1煮法」營養全保留

▲「燙青菜」是減重名醫宋晏仁最不建議的煮菜方式。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

吃蔬菜有益健康，其中烹煮方式是關鍵！減重名醫宋晏仁透露，他最不建議的煮菜方式「就是燙青菜」，因為大部分的植物營養素都是水溶性的，青菜經水燙過後營養全留在湯裡，笑稱「不如喝完那碗青菜湯」更營養。他認為可採用「水炒」的方式烹煮青菜，保留燙青菜的水，最後再淋上一點油，口感加分，也能吃進滿滿營養。

減重名醫、初日診所院長宋晏仁醫師在《奕起聊健康》節目中指出，平時應攝取五顏六色的蔬菜，用任何一種烹煮方式都可以，唯有一種方法他不建議，就是燙青菜。他說明，由於大部分的植物的營養素都是水溶性，青菜用水燙過後等於營養素「在那水裡面跑掉（流失）了」，他開玩笑地說，「不如喝完那碗青菜湯，那個菜可以不用吃了。」

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宋晏仁強調，大原則為不要用水去燙青菜，較好的方式是「水炒」，將水加熱後放入蔬菜，最後淋一點油上去。他表示，因為生菜、蔬菜有時吃起來口感有點澀，添加油脂後會比較潤口、爽口又好吃。

▲以「水炒」的烹煮方式增添口感，也能保留更多營養素。（示意圖／免費圖庫pixabay）

營養師林圓真也曾指出，很多人以為煮飯、煮菜完全不加油，對身體比較好，但其實加油炒菜比較健康，因為汆燙使用的水量太多，會造成營養素流失。此外，加點油脂能讓蔬菜軟嫩、增加口感，油脂還能幫助蔬菜中胡蘿蔔素的溶解和吸收。

除了增加蔬菜口感外，林圓真說，加油炒菜可以增加飽足感，減少飯後吃點心的慾望。除此之外，選對油脂還可以減肥，不飽和脂肪酸幫助消耗熱量及燃燒熱量，例如橄欖油、核桃、堅果、酪梨等都是好的油脂。

提到如何烹煮出美味、健康蔬菜的方法，林圓真建議，炒菜時可以放入少許水，也就是水炒法，炒菜時加入鹽巴調味，到快起鍋時，加入橄欖油或者核桃、腰果、松果、芝麻等堅果種子打成醬汁，拌入菜裡均勻攪拌即可起鍋，如此就能把所有營養素吃下肚。最後她表示，不同油脂有不同營養，選對油並控制正確的量，才能吃得最健康。