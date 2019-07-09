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每人精神健康僅值22元！思覺失調患回歸社會　他批預算太少

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▲思覺失調預算太少。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣精神科醫學會理事長賴德仁。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

思覺失調症患者回歸社會，需要醫療機構與民間團體進行相關的訓練、協助，但衛福部心口司108年20億總預算中，國民心理健康第二期預算僅5億元，相當於台灣2300萬人口，平均每人分配到的精神預算僅22.08元，連一個三角飯糰都不到。醫師建議，政府應增加相關預算與人力，才不會讓患者的努力淪為空談。

思覺失調症是「思考」與「知覺」失調的腦部疾病，男女發生率皆為1%，等於每100人就有1人罹病，患者發病後常見症狀為幻聽、幻覺、妄想、社交退縮等，然而，根據研究，只有不到6成的護者在出院後第一個月有回診拿藥，僅有4成5的患者持續用藥1個月以上。

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▲思覺失調預算太少。（圖／記者嚴云岑攝）

▲每人精神健康僅分配到22元！思覺失調患回歸社會，他批預算太少。

台灣精神科醫學會今（9）日召開記者會，探討社區照護困境。理事長賴德仁指出，台灣平均一人的精神健康預算僅22.08元，比南非、史瓦帝尼等開發中國家一人60元低上許多。

在社區關懷方面，台灣一名照管員平均一人要追蹤350名患者，相較於澳洲一人追蹤10人，足足多了35倍，照管員光追蹤病患就疲於奔命，更罔論協助患者回歸社會。賴德仁建議，政府應增加相關預算與人力，投入更多資源，否則就算患者症狀改善，社會還沒準備好，一切努力也是空談。

▲思覺失調預算太少。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣精神病患者回歸社會有三大關鍵。

對於學會建議，衛福部心口司司長諶立中表示，過去衛福部在心理健康預算只有6億元，因應毒藥癮列入重點施政項目，去年起已將總預算增至15億元，今年也增編2000萬元預算，支持精神病患社區多元化發展。明年衛福部會增加6000萬元預算，幫社區關懷員加薪，增加留任意願，漲幅約1000至2000元不等。

針對人力吃緊一事，諶立中也回應，澳洲在精神病照顧上，是十分「極端」的例子，「他們是醫療權大於人權，只要通報就需就醫」；台灣則是人權略大於醫療權，非必要不得強制就醫。不過，他也表示，台灣的社區精神病患照顧比例，若納入公衛護士，大約為1比80~120，沒有到1比350這麼多，但真正理想的照護比為1比20~30，台灣仍有努力改善的空間。

關鍵字： 精神健康 心理健康 台灣精神醫學會 思覺失調
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