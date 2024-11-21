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酒店愛滋妹新聞引恐慌！北市男性篩檢突增　限期開放「隨到隨檢」

▲▼市警局長李西河在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

▲酒店臨檢，圖為資料照，非當事人。(圖／記者邱中岳攝）

記者洪巧藍／台北報導

媒體日前披露，台北一名年輕的酒店小姐感染愛滋，逼得酒店進行抽血檢查，讓小姐及顧客人心惶惶。受此影響，近期北市性病諮詢專線及前往台北市立聯合醫院篩檢的民眾都有增加情形，許多民眾表示看到新聞後擔心感染。因應篩檢人潮，北市聯醫昆明防治中心今（21）日表示，即日起至11月30日會開放此次有疑慮民眾「隨到隨檢」。

北市聯醫昆明防治中心愛滋病防治組組長林秀桑表示，該新聞在本月上旬刊出，這兩周以來約有20人都是因為這件事情來詢問或者篩檢，和平常預約篩檢情況明顯不同，後續了解此次媒體報導事件雖然非北市的個案，但是擔心詢問民眾仍然多。

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因應本次事件，昆明防治中心決定於11月30日前提供有疑慮的民眾隨到隨篩檢服務，民眾可以在星期一至星期五，上班時間08:30~12:00、13:00~17:00至北巿萬華區昆明街100號5樓，向工作人員說出「看新聞做篩檢」，即可安排快速通關免費匿名篩檢，檢驗項目為愛滋及梅毒，抽血報告一周後可得知結果。

林秀桑表示，昆明防治中心提「快速通關免費匿名篩檢服務」，鼓勵有風險的民眾可在風險行為一個月的空窗期後儘快篩檢，以能早期發現早期治療。為了做好愛滋防治工作，各縣市公衛人員均會與新通報的HIV感染者進行會談，了解其感染原因及傳染風險，並針對有風險的接觸者進行篩檢，以期更有效的找到已經感染的民眾。

林秀桑同時呼籲，有性行為者，至少進行1次愛滋篩檢，有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等），建議每3至6個月篩檢1次，定期接受篩檢及落實自我健康管理，保護自己也保護伴侶。

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關鍵字： 愛滋 台北市 篩檢 性病 諮詢

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