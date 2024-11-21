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陳昭姿爆「衛福部司長疑似霸凌」　遭點名官員駁：這不是我

▲▼劉玉娟 社會保險司主秘兼代理司長 立法院衛環委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部主任秘書兼社保司司長劉玉娟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

在勞動部之後，官員「職場霸凌」接連被爆，民眾黨立法委員陳昭姿今日點名衛福部主任秘書兼社保司司長劉玉娟，以匿名粉專的文章質疑她也有霸凌行為。對此，劉玉娟立即回應，「這不是我。」衛福部部長邱泰源也表示，被指控者的背景與劉玉娟不符。

社會福利及衛生環境委員會今日上午舉行「衛生福利部主管114年度預算案編列情形」進行書面報告，但立法委員質詢重點大多都還是「職場霸凌」議題。

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陳昭姿一上台就先問邱泰源知不知道疾管署也被爆有「土皇帝」職場霸凌，接著拿出臉書匿名粉專「公務之聲靠北電台605」的文章， 內容寫到「衛福部某司長在外標榜其年輕優秀，實際則是霸凌所屬的無良長官，將分層負責概念不斷掛在嘴邊，翻譯成白話文就是她自己都不用負責，全都是由部署負責」，另也提到該司長「不分平日假日以口頭或Line交辦工作，並要求24小時on call，每位同仁無時無刻無法得到喘息，精神上幾近崩潰，自己則早早下班，完全不用負責」。

陳昭姿拿著爆料內容表示自己也接到類似的檢舉，更點名劉玉娟上台，質問爆料內容是不是她？她是不是要求屬下24小時on call、自己早早下班？

劉玉娟在備詢台上回應，沒有要同仁加班、假日上班，一次都沒有過，「文章還有提到執政黨空降愛將，這好像不是我，我確定我沒有。」

邱泰源指出，該篇文章有提到是「最近才調來的司長」，但衛福部現在司長並沒有新上任的，爆料內容和劉玉娟背景不符。他強調，只要有任何訊息，都會立即了解，「我們一定會啟動調查，會先去了解來源，用最嚴格的規定來進行，且調查程序都會匿名。」

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關鍵字： 職場霸凌 衛福部 立法院

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