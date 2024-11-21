「最新補充保費」調整約在2年後！健保署已在研議中

▲衛福部部長邱泰源、健保署署長石崇良。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長邱泰源上任後，曾公開表示至少2年不漲健保費，但健保署署長石崇良日前拋出考慮透過稅收手段，開徵補充保費。對此，有藍委質疑兩人不同調？石崇良今則回應，健保署內部正在研議修法方向，大約就是2年之後。

健保署署長石崇良日前表示，研擬讓民眾房屋轉售、證券交易時的收入，透過稅收手段作為健保補充性財源，另補充保費費率規劃和一般保費脫鉤。但國民黨立法委員陳菁徽今在立法院質詢時提到之前承諾健保費2年不漲，這樣算不算是跳票？

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陳菁徽說，石崇良拋出要調整補充保費，還要跟健保費率脫鉤，採取不同費率方案，「但部長一方面說2年不漲保費，但石署長卻說要三支箭，是不是兩位有點不同調？是不是可以給大家一個進程？是不是就是2年？」邱泰源則解釋，兩人沒有不同調的問題，不漲保費指的是「一般保費的費率」，至於調整補充保費，一直是策略之一。

石崇良也補充，健保署內部在研議修法方向，要讓兩者脫鉤，這需要一點時間，目前法規是補充保費跟著一般保費連動，且6項補充保費的費率都一樣，健保署正在研議是否脫鉤，畢竟現有的6項補充保費本質有差，有的是資本利得、有的是勞務所得，必須要等一般保費調整時才能調整。