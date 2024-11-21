勞動部霸凌案傳「輪椅運遺體、沒蓋白布」　邱泰源：是不對的

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

勞動部發生職場霸凌害公務員輕生，引發社會關注，而目前又傳出意外發生當下，救護人員獲報到場，卻因高層指示「貨梯只是長官使用」，竟用輪椅運送遺體，也沒蓋白布。對此，衛福部部長邱泰源今受訪時也直言，這樣「應該是不對的」。

勞動部職場霸凌和公務員輕生一案受到關注，如今又傳出因為高層不讓使用貨梯，救護人員用輪椅運送遺體一事。邱泰源今上午出席立法院受訪時回應，用輪椅運送遺體、沒蓋白布，應該是不對的。他直言，雖然不清楚當時狀況，但依照過去在醫院經驗，一定給往生者最大的尊重。

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謝宜容昨晚則透過律師發表聲明，表示關於坊間新聞媒體報導內容指稱，謝女士於案發處理當時曾下令「不蓋白布，不允許使用長官電梯」乙情，經檢視相關事證，應屬虛構誤傳、以訛傳訛之說法。

而在勞動部事件之後，疾管署也被爆有一位長官是「土皇帝」。有網友於今日凌晨po出該名組長飆罵下屬的錄音，該組長情緒激動，狂問對方為何要改他指令「我講這種話聽不懂嗎？」、「什麼意思？你在改什麼改？」原爆料網友也轉貼該文直言「高層請聽我們的日常，我們不該被這樣對待」。

對此，邱泰源回應，所有人都很關心這個問題，已經要求疾管署一周內必須提出報告，原本規定是2個月，但因大家相當關心，所以要求疾管署趕快動作，但過程要完整，調查也會一切依照職場霸凌作業規定去做。

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