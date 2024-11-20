40歲「飄老人味」用水洗不掉！醫吐原因：喝綠茶能除臭

▲人到了40歲身上就可能飄散出老人味。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

你曾聞過長者身上飄散出「老人味」嗎？家醫科醫師李思賢指出，人到了40歲，這種味道可能會慢慢出現，這只會在特定人身上出現的油耗味，源自於皮膚分泌Omega-7油脂，在被氧化後產生2-壬烯醛而成。他說，老人味主要集中在皮膚分泌旺盛、不易清潔之處，但光靠水是沖洗不掉的，要如何消除這股味，他分享其中一招是「喝綠茶」。

初日診所家醫科暨減重專科醫師李思賢在粉專衛教，「老人味」並非所有老人都有，而是只會在特定的人身上出現，其氣味獨特「聞起來有點像油膩的油耗味」。他表示，人類皮膚天生會分泌油脂以保護皮膚、隔絕外界傷害，通常這些油脂在氧化時，會有抗氧化物質跳出來「對抗」氧化反應、保持平衡，但隨著年紀增長，體內分泌的抗氧化物質越來越少，加上皮脂分泌的組成也會改變，因此到了40歲可能慢慢出現這種味道。

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李思賢說明，老人味主要集中在皮脂分泌旺盛、但不容易清潔乾淨的部位，例如頭皮、耳後、腋下、胸口、背部和後頸，這些地方的皮脂腺密度較高，分泌的脂肪酸較多，所以氧化反應也更容易發生。

▲醫師坦言，老人味光靠水是洗不掉的。（示意圖／pixabay）

有些人認為，有老人味「多洗幾次澡、用肥皂洗乾淨不就好了？」李思賢搖頭直言，2-壬烯醛是一種脂溶性物質，光靠水分沖洗不掉，即使使用肥皂也未必能完全清除，且用力過猛的清潔反而可能讓皮膚變乾、破壞皮膚屏障，結果引起更多問題。

該如何消滅老人味？李思賢說，雖然這氣味的產生和老化有關，但平時多補充抗氧化劑，如維生素C、維生素D、多酚和硫辛酸，對減少脂肪酸的氧化很有幫助。對此，他分享「綠茶也是很好的選擇」，喝一杯就能提升身體的抗氧化能力。

▼醫師推薦喝綠茶以提升身體抗氧化能力，可減少老人味的產生。（示意圖／資料照）

此外，排汗和代謝也是關鍵。李思賢說，規律運動、蒸氣浴或者去桑拿，皆有助於排出皮脂腺裡累積的老舊分泌物，使2-壬烯醛的累積減少。他也提醒，即使清潔得不夠徹底，也別過度使用清潔用品，適度地保護皮膚的菌叢健康，因為這些菌叢對皮膚代謝也有幫助；甚至紅光療法可能也有幫助，能刺激皮膚代謝，雖然仍需更多證據來證明，但值得一試。

如果還是覺得氣味不好聞，李思賢分享，也可以考慮以天然精油來遮蓋，例如茶樹精油、迷迭香精油或薄荷精油，除了氣味清新，還有抗菌、抗氧化的效果，可說是一舉多得。

李思賢也強調，有別於一般體味，老人味的產生並不是因為衛生習慣不好，而是老化過程中的自然現象，每個人都會老，遲早也會面對這樣的問題，與其排斥，不如以科學的方法理解、改善，才是最理智的做法。