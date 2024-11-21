疾管署「土皇帝」怒吼下屬錄音曝光！邱泰源聽完愣住了

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

勞動部爆發職場霸凌後，疾管署也被爆有一名「土皇帝」，網友今在社群po出該組長飆罵下屬的錄音檔，內容聽見組長怒吼「為什麼要改我的指令？」、「我這樣做我是神經病嗎？下次我不要跟你們開會了！」衛福部部長邱泰源今聽到錄音後，先是愣住，回過神後才強調「已經啟動調查。」

網友在社群平台於Threads貼文爆料疾管署整備組組長，於112年5月到任後，平日公務疑有對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊等情事，致使人員異動頻繁、單位內部工作量暴增。

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另有一名網友則於今日凌晨將該組長和同仁對話錄音po上網，內容聽見組長帶有情緒質問「聽不懂嗎？哎，我講這種話聽不懂嗎？我問一下，我講得不清楚嗎？」、「ＸＸＸ你為什麼要改？你為什麼要改我的指令？為什麼要改？」

職員接著試著想解釋，但組長又繼續質問「你寫的可以嗎？你有這個時間嗎？我會這樣做，我是神經病嗎？你沒有去開幾組的會。」、「你怎麼判，做指令？下次我不要跟你們開會了，什麼意思？」

錄音曝光後，國民黨立法委員邱鎮軍今質詢時，直接先播放這段錄音，然後問邱泰源「這樣算不算目的良善？」邱泰源聽完後，當場愣住許久才回過神來，他緊接著強調，已經要求疾管署在一周內提出報告，調查也會一切依照職場霸凌作業規定去做，一定不容許有職場霸凌。

疾管署發言人羅一鈞也回應，疾管署今早有看到網友在Threads貼出的錄音檔，會提供專案小組列入調查參考，另外昨日諮詢兩位外部專家後已設計完成問卷，今天起就會以網路進行匿名問卷調查，希望能讓相關同仁用安心、維護隱私的方式網路匿名填寫回覆，再視回覆結果針對願意具名的同仁安排由外部專家訪談。