ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

台南登革熱增至6感染！　東區男「中西區探親」衰中標

ETtoday健康雲

▲疾管署防疫人員於台南市中西區開山里執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

南台灣登革熱持續延燒，疾管署今（8）日公布本土登革熱確定病例，為台南東區崇德里50多歲男性，近期無出國史，6月30日前每天均會至中西區開山里探視親友，於6月30日出現頭痛、發燒等症狀，7月1日就醫後症狀改善，5日肢體出現紅疹但未就醫，經衛生單位住家採檢，確診感染登革熱病毒第二型。

疾管署副署長莊人祥表示，個案活動地除了中西區開山里親友家外，每週會前往東區崇德或崇義市場2至3次，依台南疫情現況初步研判，個案於中西區開山里周邊社區感染的可能性較高。因應疫情，疾管署與地方政府防疫人員已前往個案住家、活動地周邊執行疫情調查、化學防治、孳生源清除及給予防蚊衛教，並持續針對中西區開山里加強防治措施。

請繼續往下閱讀...

今年截至目前國內累計43例本土登革熱病例，為高雄市37例（三民區31例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例）、台南市6例（中西區3例、東區2例、永康區1例）。另有195例境外移入病例，為10年同期最高。

南台灣上週連日降雨，積水容器若未即時清理，易造成病媒蚊孳生，疾管署再次呼籲，民眾雨後應加強落實巡、倒、清、刷，以降低病媒蚊密度。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知活動史；醫療院所如遇有疑似個案可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

關鍵字： 登革熱 登革熱健康 疾管署 登革熱群聚 本土群聚 台南
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

妻眼中的「古意人」犯下殺警案！　醫提醒躁鬱症復發有2徵兆

招200名空服員來真的！長榮官網開放報名　筆試加考《勞基法》

獨／漲幅220%！蛇毒血清3年內「二度調漲」　這次竟跟馬有關

北部又傳麻疹病例！　可傳染期間曾搭這2班「長途公車」

他心跳剩21下...電擊卻無效！　「心電圖AI」1分鐘找到原因

「苦楝葉」治便秘？他嗑10片手眼無力　數週後再吃直接送醫

熬夜加班…他吹一晚空調面部癱瘓　照鏡子「嘴歪臉斜」

醫生用「番茄減肥法」月瘦11公斤　切薄片微波吃好簡單

台南登革熱增至6感染！　東區男「中西區探親」衰中標

甲狀腺結10%是癌！切3cm病灶...憂「傷喉神經」成唐老鴨

讀者迴響

回到最上面