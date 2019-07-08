台南登革熱增至6感染！　東區男「中西區探親」衰中標

▲疾管署防疫人員於台南市中西區開山里執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

南台灣登革熱持續延燒，疾管署今（8）日公布本土登革熱確定病例，為台南東區崇德里50多歲男性，近期無出國史，6月30日前每天均會至中西區開山里探視親友，於6月30日出現頭痛、發燒等症狀，7月1日就醫後症狀改善，5日肢體出現紅疹但未就醫，經衛生單位住家採檢，確診感染登革熱病毒第二型。

疾管署副署長莊人祥表示，個案活動地除了中西區開山里親友家外，每週會前往東區崇德或崇義市場2至3次，依台南疫情現況初步研判，個案於中西區開山里周邊社區感染的可能性較高。因應疫情，疾管署與地方政府防疫人員已前往個案住家、活動地周邊執行疫情調查、化學防治、孳生源清除及給予防蚊衛教，並持續針對中西區開山里加強防治措施。

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今年截至目前國內累計43例本土登革熱病例，為高雄市37例（三民區31例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例）、台南市6例（中西區3例、東區2例、永康區1例）。另有195例境外移入病例，為10年同期最高。

南台灣上週連日降雨，積水容器若未即時清理，易造成病媒蚊孳生，疾管署再次呼籲，民眾雨後應加強落實巡、倒、清、刷，以降低病媒蚊密度。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知活動史；醫療院所如遇有疑似個案可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。