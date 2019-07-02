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發燒畏寒！她確診流感隔天「意識喪失」　竟為彰化首例日本腦炎

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頭痛、生病（圖／記者黃克翔攝）

▲發燒確診流感！她隔天「意識喪失」，竟為彰化首例日本腦炎。（圖／示意圖，非文中當事人／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

彰化一名30多歲女性，近期無國外旅遊史，於6月13日陸續出現發燒、畏寒、頭痛等症狀，就醫診斷為流感，但14日卻出現意識不清等症狀，緊急收治住院後，於25日確診日本腦炎，也是該縣今年首例病例。醫師提醒，每年6至7月為日本腦炎流行高峰，民眾若出入豬舍及水稻田等高風險場域，應做好防蚊措施，並按時帶家中嬰幼兒接種日本腦炎疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，感染日本腦炎患者大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

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國內今（2019）年截至目前共11例確定病例（含1例死亡），分別為高雄市4例、嘉義市及屏東縣各2例、嘉義縣、新竹縣及彰化縣各1例；2015至2018年全國同期病例數分別為20、8、12及25例，年齡則以40歲以上成人較多。

疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者嚴云岑攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者嚴云岑攝）

日本腦炎病媒蚊三家斑蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。疾管署提醒，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

疾管署副署長莊人祥表示，接種日本腦炎疫苗是最有效的預防方法，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

該名個案經治療後狀況好轉並已於26日出院，職場及同住者均無疑似症狀。由於個案住家附近有鴿舍、豬舍及水田等高風險場所，衛生單位目前已針對個案住家周邊進行捕蚊燈懸掛措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

關鍵字： 日本腦炎 流感 疾管署 三家斑蚊
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