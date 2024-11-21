醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎！　莫名變瘦小心3種癌

▲醫師指出，癌症不是一天形成的，身體有警覺是關鍵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

癌症已連續42年位居台灣十大死因首位，胸腔暨重症醫師黃軒示警，癌症不是一天形成的，在被診斷出癌症前，腫瘤早已存在於體內一段時間了。他列出初期癌症可能出現的「10大警訊」，包括持續性發熱、排便異常、吞嚥困難，以及咳嗽超過2週等等，尤其當罹患胰腺癌、胃癌或肺癌時，惡性腫瘤會消耗身體大量能量，還會導致體重迅速下滑。

黃軒在粉專發文表示，從單一癌細胞開始，腫瘤需要達到10億個細胞，才能透過影像學被檢測到，而這大小的腫瘤約需至少30次以上的細胞分裂，通常需要「很多的時間」。期間你的身體嘗試發出很多症狀、警訊，但「你通常不在乎」，一直等到症狀嚴重、身體撐不下去才就醫，這時通常已發生轉變，因此在還未就醫前「對身體有警覺」是最重要的。

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黃軒列出「10大癌前警訊」：

1.持續性發熱

長期發燒且伴隨乏力、食慾不振，可能是血液腫瘤的早期徵兆，例如白血病或淋巴癌。這類發燒通常無法通過普通抗生素治療緩解，且可能伴隨其他症狀，如體重減輕、夜間盜汗或反覆感染。由於血液腫瘤會影響免疫系統和血細胞的正常功能，導致身體難以抵抗感染，因此發燒成為一個重要警訊。

2.口腔潰瘍不癒合

當舌頭白斑或口腔潰瘍持續不癒，尤其超過2週，並伴有疼痛、出血或感覺異常，可能是口腔癌的早期徵兆。這種情況難以透過一般的抗發炎藥物或局部治療而改善，且可能伴隨局部組織的增厚、硬結或腫塊。

▲吞嚥困難要小心食道癌。（示意圖／視覺中國）

3.吞嚥困難與哽噎感

若出現持續的吞嚥困難，特別是進食固體食物時感覺噎到，還伴隨胸骨後脹痛或燒灼感，需提高警覺，這可能是食道癌的早期徵兆。隨著病情進展，症狀可能加重，逐漸影響液體食物的吞嚥，甚至引起體重下降、反酸、嘔吐或聲音嘶啞。



4.體重快速下降

體重在短時間內因不明原因迅速減少，通常被認為是一個重要的健康警訊！可能與惡性腫瘤、糖尿病或甲狀腺機能亢進等疾病有關。其中惡性腫瘤，如胰腺癌、胃癌或肺癌，會消耗大量的身體能量，同時分泌影響代謝的物質，導致體重迅速下降。一旦體重減輕同時伴隨如食慾不振、疲勞或慢性疼痛，應特別警惕癌症的可能性。

5.不明原因的陰道出血

停經後或非經期的陰道出血是值得重視的症狀，特別是當出血沒有明顯原因時，這種異常出血可能與子宮頸癌、子宮內膜癌或其他婦科腫瘤有關，也可能是癌前病變的信號。除了惡性病變外，子宮內膜增生、子宮肌瘤或激素失衡也可能導致類似症狀。

▲腦腫瘤可能壓迫周圍組織、引起顱內壓升高。（示意圖／達志）

6.頭痛惡化

若頭痛頻率或強度逐漸加重，且伴有噁心、嘔吐或其他神經系統異常症狀，如視力模糊、肢體無力、行動不穩或語言困難，需高度警覺腦腫瘤的可能性。腦腫瘤可能因腫塊壓迫周圍組織或引發顱內壓升高，導致上述症狀，特別於早晨症狀較為明顯，並且在改變體位後加劇，是需要立即就醫檢查的危險訊號。



7.淋巴結腫大

如果淋巴結長期腫脹且無明顯疼痛，並伴有觸感硬結或固定不動，要小心了，這可能是惡性淋巴瘤或其他腫瘤的早期徵兆。

8.排便異常

排便形狀或頻率的持續改變，特別是糞便帶血、持續腹瀉或排便困難，可能是大腸癌的早期徵兆。這些異常通常表現為糞便變細、顏色變深（如柏油樣便）或混有鮮血，同時可能伴有腹痛、腹脹或排不乾淨的感覺。

▼當排便習慣改變，就得留意大腸癌的可能性。（示意圖／記者周宸亘攝）





9.咽喉疼痛或聲音嘶啞

若持續出現咽喉疼痛或聲音嘶啞，且無明顯感染或其他原因（如感冒或過度用聲），可能與甲狀腺癌或喉癌有關。甲狀腺癌通常伴隨頸部腫塊或吞嚥困難；而喉癌則可能表現出聲音改變、吞嚥疼痛或呼吸困難。



10.持續性咳嗽

長期反覆咳嗽（持續超過2週），尤其是常規治療無法改善時，應警惕肺癌的可能性。若伴隨痰中帶血、呼吸困難、胸痛或不明原因的體重下降，這些症狀更需引起重視。肺癌早期的症狀常不明顯，容易與慢性支氣管炎或感染混淆，但持續性咳嗽是其重要警訊之一。