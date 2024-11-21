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天冷心血管疾病風險增　醫給3建議預防：每周吃魚至少2次

心血管疾病會引發各種病症，嚴重可能猝死。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲心血管疾病會引發各種病症，嚴重可能猝死。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

心血管疾病會引發各種病症，包括心肌梗塞、心律不整、主動脈剝離、肺栓塞、心包膜填塞等，嚴重甚至可能猝死。對此營養師建議，可以多吃魚類來預防，每周至少吃2次，還有蔬菜水果等，少吃其他加工食品。

由具有營養專業的整合行銷團隊在臉書「好食課」發文指出，這幾天氣溫有感下降，氣溫驟降時血管收縮， 容易導致循環不良，血液變得濃稠，血管硬化或阻塞的機率便會提升。

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其中，心血管疾病患者、三高患者，以及銀髮族長輩，最應該注意保暖，以免誘發腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。

多吃蔬菜水果可以預防。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲多吃蔬菜水果可以預防。（示意圖／翻攝自pixabay）

假如想預防心血管疾病，建議可以多吃蔬果，每日吃足「3份蔬菜、2拳頭水果」；以全穀類及未精製雜糧，取代精緻澱粉（全穀雜糧：糙米、胚芽米、黑米、地瓜、山藥、南瓜等）；以海鮮替代紅肉，建議每周吃魚2次以上；少吃加工肉、含糖製品、高鈉高脂食物。

營養治療專家劉博仁醫師也曾在節目中分享，深海魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，主要功效成分DHA和EPA，除了有助護腦、顧眼外，更是抗癌的好幫手。國外多項研究更發現，若每周可以吃到3次魚類，就能減少罹患心悸、心律不整、心肌梗塞等疾病的風險。

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關鍵字： 周刊王 養生

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