▲環保吸管不洗恐喝出腸胃炎，專家建議不鏽鋼「選擇等級」。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

塑膠吸管禁用新制上路，民眾到百貨公司等場所購買飲料時，只能使用自備的環保吸管，但市面上盛行的不鏽鋼、玻璃與矽膠吸管，到底哪個比較好？專家分析，其實各有優缺點，但無論選用哪種材質，一定要做好事後清潔，否則飲料殘渣殘留，可能會造成微生物污染，增加急性腸胃炎風險。

7月1日新制上路，公部門、公私立學校、百貨公司與購物中心、連鎖速食店等四大場所，都不能提供「一次性塑膠吸管」，違者將開罰1200元至6000元。但取得「生物可分解塑膠」環保標章及工廠出場附有吸管的商品，不在此限。

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林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，目前市面上常見的環保吸管，主要可分為不鏽鋼、玻璃與矽膠3大材質，不鏽鋼吸管種類繁多，建議消費者可選用304等級產品，這是因為食品級不鏽鋼含有18%的鉻與8%的鎳，結構穩定，就算喝檸檬多多、果醋等酸性飲料，也不會引發化學反應。

▲醫師建議，不管哪一種材質的環保吸管，使用後都要用毛刷清洗才安全。（圖／記者李毓康攝）

此外，不鏽鋼與玻璃偏硬，幼童使用時一定要有大人陪同，才不會釀成戳傷憾事，但不管哪種吸管，使用後一定要用購買時附贈的毛刷清洗，才不會造成藏污納垢，增加急性腸胃炎風險。

塑膠吸管禁用即起上路，環保署推算，禁令實施1年，約可減少1億跟塑膠吸管。不過，由於目前禁用令僅限內用客，民眾也可能外帶拿了塑膠吸管內用。被問到外帶者改為內用罰不罰？環保署表示，業者以外帶形式提供吸管予消費者，若外帶者改為室內用，不會處罰商家，但同時會進行勸導，希望消費者能夠避免麻煩。