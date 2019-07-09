人生好累！過勞首納「國際疾病分類」　WHO：必須符合「3大定義」

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點評: 因過勞而離開的人真的太多太多了......



▲你是否天天加班身心俱疲，對工作非常消極及厭惡。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

圖、文／健談

近年來，全球勞工過勞死的狀況層出不窮，引起社會極大關注。然而，今（2019）年甫落幕的世界衛生大會（WHA）決議，首度將「過勞」納入國際疾病分類，認為工作過勞雖不是一種疾病，但卻可能影響個人健康狀態！



▲WHO首度將過勞納入「國際疾病分類」。（圖／健談授權提供，下同）

2019年5月在瑞士日內瓦召開的事業衛生大會，專家決議將「過勞」納入「國際疾病分類」，雖非真正的「疾病」，但卻是一種會影響健康的職業現象。

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根據世界衛生組織 （WHO）定義，「過勞」是一種長期無法排解工作職場壓力而導致的症候群，主要涵括三類面向：

第一，感覺耗盡體力或精疲力竭；

第二，對工作產生疏離感，或對工作感到消極或厭倦；

第三，個人工作效率降低。

此外，WHO也指出，「過勞」是專指於職業方面的現象，並不適用於其他生活領域。

弘森診所吳書毅醫師提醒，工作壓力需要適當排解，若長期感到情緒緊繃、精疲力竭、被工作壓得喘不過氣來時，最好及早諮詢醫師的診斷與建議，以免積勞成疾而損害健康。

過勞相關問題，建議諮詢「家醫科、身心科、過勞門診」

諮詢專家：弘森診所吳書毅醫師

本文經授權轉自：健談