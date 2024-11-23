點名「1因子」害肥胖、失智！　醫：看不見也摸不著

▲空氣污染會引發全身性的危害，與肥胖、失智也有關係。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

胸腔重症醫師蘇一峰指出，台灣每年因空污導致死亡人數達2萬人，世衛組織認為29%肺癌、24%中風、25%心臟病與43%肺部疾病死亡來自於空氣污染。減重專科醫師吳榛槿引述研究指出，細懸浮微粒PM2.5穿透肺泡進入血液循環影響全身，除了引發瘦素阻抗、使肥胖風險上升，還會刺激體內免疫反應，引發慢性發炎，也影響阿茲海默症的進展。

小宙初日診所減重專科醫師吳榛槿在粉專引述一篇發表於今年6月《frontier in immunology》期刊，名為「空氣污染加速肥胖與阿茲海默症的發展：瘦素與發炎反應的角色」的迷你綜述，探討細懸浮微粒（PM2.5）對健康之影響，其中特別著重在瘦素阻抗與慢性發炎反應在肥胖中扮演的角色。

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▲PM2.5會導致瘦素阻抗，引發肥胖。（示意圖／Pixabay）

吳榛槿根據論文內容指出，PM2.5能夠穿透肺泡進入血液循環，進而影響全身；瘦素是由脂肪細胞分泌的荷爾蒙，負責調節能量平衡與飽足感，「它就會讓你瘦，讓你不想吃」；而瘦素阻抗則是身體對於瘦素變得不靈敏，原本瘦素應會讓人吃飽不想再吃，一旦產生瘦素阻抗，會讓人越吃越餓，食慾調節出問題自然會變胖。而該研究發現，空氣污染引發的瘦素阻抗，可能導致肥胖風險上升。

吳榛槿說，暴露在PM2.5中會刺激體內免疫反應，引發慢性發炎，造成對腦袋的傷害。甚至有研究顯示，PM2.5與阿茲海默症有很大的關聯。由此可見，除了飲食、運動外，看不見也摸不著的空氣污染，也正默默地影響人們的體重及荷爾蒙。

吳榛槿表示，此篇論文重點在於強調環境因子對於慢性疾病的複雜影響，並指出未來的研究方向，如需要更深入了解PM2.5暴露如何調節瘦素與發炎反應，以及這些機制在肥胖與阿茲海默症發展中的具體角色。





▲一張圖看懂空氣污染對人體健康的影響。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

蘇一峰在過往的衛教文章中也不斷探討空污對人體的危害，其中包括呼吸道疾病：增加氣喘、慢性支氣管炎、肺結核感染；增加罹癌機率，如肺癌、肝癌、腎臟癌、膀胱癌等等；也會增加動脈硬化、心肌梗塞及心臟病風險；另外中風、失智、腦神經退化等腦血管疾病也成為隱憂。懷孕婦女早產、流產、幼兒過動或自閉症，過敏機率暴增、異位性皮膚炎、濕疹、過敏性鼻炎，更是讓許多網友們深受其害。