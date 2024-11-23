30歲產後媽媽抽脂瘦身險喪命！醫揭風險：抽完還有2大危機

▲抽脂瘦身，術後仍然會有無法移除內臟脂肪、復胖等危機。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

有些人瘦身希望追求速效而選擇抽脂手術，但有一名30多歲女性為了快速恢復孕前體態選擇做抽脂手術，沒想到返家3天後，卻開始出現氣喘和呼吸急促，到急診時已昏迷，電腦斷層顯示為脂肪栓塞。醫師指出，抽脂風險包含麻醉、栓塞；此外，抽脂後因為無法移除內臟脂肪，代謝性疾病風險仍在，且術後沒有好好控制，患者多數仍會復胖。



初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍分享過去在急診服務時收治的個案，他說，該名女子被送到急診時，腹部、大腿、背部和臀部上有多個抽脂後的「洞」，且血氧濃度偏低，經電腦斷層確認患者因脂肪栓塞，肺部氣體交換受阻，最終導致呼吸衰竭而昏迷，後續住院一周後才逐漸脫離險境。

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▲初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（圖／初日診所提供）

陳威龍解釋，抽脂的風險不僅限於麻醉問題，手術過程中，脂肪細胞會被震碎、乳糜化後吸出，若不小心傷及血管，脂肪微粒可能進入血液循環，因而導致靜脈栓塞，若進一步造成肺動脈栓塞合併休克症狀，死亡率甚至可高達50%。即便手術技術及相關醫療器材日益進步，肺栓塞風險早已大幅降低，但仍舊不可輕忽。

對於希望透過抽脂手術減重塑身的民眾，陳威龍建議須謹慎評估自身健康狀況，並非人人都適合抽脂手術，特別是嚴重肥胖者，本身就具有高度的麻醉風險。

陳威龍進一步說明，對於中重度肥胖或尋求局部瘦身者，抽脂手術雖然速效，但僅移除皮下脂肪，對造成代謝症候群的內臟脂肪卻助益不大。也就是說，與肥胖相關的糖尿病、脂肪肝、高血壓等疾病風險不會因抽脂而有顯著的改善。

陳威龍也提到，有研究指出抽脂後的一年內，如果不搭配運動或飲食控制，或許抽脂的地方顯瘦，但脂肪可能會在身體其他部位增加，甚至增加內臟脂肪，從而增加心血管疾病風險。陳威龍以自身和臨床的經驗分享，養成良好的生活、飲食和運動習慣，才是最有效的減重塑身不二法門，除了改善體態，更能促進整體健康，維持不復胖。