他碰一聲倒地抽搐竟心血管阻塞！長庚研究曝東亞專屬抗血小板療法

▲蔡明龍醫師提醒，若在活動時經常覺得胸悶不適，建議儘早至心臟科接受檢查治療。（圖／土城醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

40多歲的阿萬有高血壓病史，因為感染新冠在家休息，一天家人突然聽到巨大撞擊聲，急忙前往查看，驚見阿萬倒臥在地不省人事且全身抽搐，經過緊急送醫才確認是心臟冠狀動脈阻塞，在透過心導管冠狀動脈氣球擴張合併支架置放術及葉克膜置放，終於順利搶救；而術後也需使用抗血小板藥物預防血管再次阻塞，長庚醫療團隊研究揭露「東亞專屬」的抗血小板療法。

土城醫院心臟內科醫師蔡明龍說明，心臟冠狀動脈阻塞會導致急性冠心症，包括心肌梗塞及不穩定心絞痛，患者通常會出現胸痛、呼吸困難和冒冷汗等症狀，嚴重會導致併發症、休克、甚至死亡。

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蔡明龍指出，阿萬在接受心導管放置支架之後，經過加護病房住院一周搶救，終於順利康復出院，而後續必須要使用抗血小板藥物來避免血栓形成。值得注意的是，個案抗血小板藥物使用是依照日本經驗減少劑量，以降低出血風險，後續在一年多之後血管穩定也順利停藥，目前已經恢復至與一般情況。

▲術前心導管冠狀動脈造影（圖左），虛線為阻塞血管（圖中），術後恢復血流暢通。（圖／土城醫院提供）

蔡明龍表示，近年來醫界開發替「格瑞洛（Ticagrelor）」及「普拉格雷（Prasugrel）」作為新一代的抗血小板藥物，然而考慮到東亞人的體質特性，日本以調整後「降低劑量的普拉格雷」作為治療主軸，其研究顯示在東亞族群中可能會有更好治療效果及安全性；國內雖然引進替格瑞洛及調整劑量的普拉格雷作為治療選擇，但過去全球一直缺乏研究來驗證這兩種新型藥物的直接比較。

土城醫院及長庚紀念醫院研究團隊對這兩種新型抗血小板藥物替格瑞洛和調整劑量普拉格雷進行突破性的研究，在治療急性冠心症患者中的效果和安全性進行比較，研究成果2024年發表在全球心血管藥物研究領域排名前10％的知名期刊《臨床藥理及治療（CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS）》，在國際上引起了廣泛的關注。

蔡明龍強調，這項研究的重要性，不僅證實這兩種治療方案在臨床上的有效性和安全性，更重要的是，它為東亞族群在選擇抗血小板治療時提供了考慮個體差異的重要依據，也顯示實際臨床數據的重要性。蔡明龍也提醒，若在活動時經常覺得胸悶不適，建議盡早至心臟科接受檢查治療，以免錯失治療時機。