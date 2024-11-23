父心肌梗塞「捐眼角膜」完成心願　女兒盼受贈者替他看更多風景

▲台北榮總113年「心傳真愛」器官捐贈感恩會，捐贈者家屬代表周小姐。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

「爸爸的眼睛在別人的眼睛裡面，看到更多的東西、更多的色彩，這很有意義。」68歲的周先生在今年1月中旬突發心肌梗塞過世，捐出眼角膜遺愛人間，周先生的女兒今天捧著父親骨灰來參加台北榮總器官捐贈感恩會，她說，爸爸本來就是一個善良、慈悲、有大愛的人，很早就認知捐贈器官讓對方有機會延續生命，是很好的事情，希望受贈者能代替爸爸，看更多的世界。

台北榮總今早舉辦113年「心傳真愛」器官捐贈感恩會，邀請近三年器官捐贈者家屬暨受贈者及其家屬與會，表達對器官捐贈者大愛精神的感恩與追思。

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捐贈者家屬代表周先生女兒分享，自己爸爸平時熱心助人，光是定期捐血就高達693次，也早在民國78年，國人對器官捐贈認識很有限時，已簽署器官捐贈同意書，因為他認為捐贈自己身體部位，讓對方有延續生命機會，是很難得、很好的事情，也連帶影響家人和她都已經簽署器捐同意書。

▲台北榮總曾令民副院長（右3）與五個捐贈者家庭代表合影。（圖／台北榮總提供）

周小姐說，爸爸平日身體硬朗，卻在今年1月中旬發生心肌梗塞，因為事出突然，急救時間比較久，最後捐出眼角膜，家人全力支持他完成器官捐贈的心願。

周小姐回想，爸爸過世那天，家巷口開了很美的櫻花，她曾難過爸爸再也看不到這樣的景色，但是轉念一想，爸爸的眼角膜在另一個人身上，還可以看到更多的東西、看到更多的色彩，「希望他能代替我爸爸，看更多的世界」。

有些傳統觀念忌諱捐贈眼角膜，怕會讓往生者找不到回家的路。周小姐分享，她曾經夢見過爸爸很多次，夢裡爸爸眼睛明亮，還能開車帶著她出去玩，讓她想著，也許爸爸在另一個世界過得很快樂，因為完成了心願，做了一件非常有意義的事。

▲台北榮總113年「心傳真愛」器官捐贈感恩會。（圖／台北榮總提供）

北榮移植外科主任陳正彥表示，台灣器官捐贈人數逐年增加，今年截至11月22日已經有305人，但是仍供不應求。器捐來源可分為腦死、心臟死亡及活體捐贈。大部分捐贈仍以腦死器捐為主，腦死相對來說是腦幹死亡，但生命徵象穩定，會比較有彈性時間來準備移植，但也有部分腦死器捐個案生命徵象不穩，整個捐贈流程就會變得相當緊急。

陳正彥進一步說明，不同於腦死可能有不一樣情形，無心跳的器捐的時間準備理論上則是相對充裕，因為通常都是生命末期的病患，例如因心臟衰竭使用葉克膜者，等準備就緒才撤除維生。而有些如心肌梗塞、癌症病患等情況，可能器官已無法使用，則可進行眼角膜、皮膚等組織捐贈，就不受血流影響。