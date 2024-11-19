ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

22家「薑黃粉」進口商清查出爐！1件檢出蘇丹紅　5.7公噸流入市面

▲▼薑黃粉,印度薑黃粉,興中華,齊立香料。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲食藥署聯合地方衛生局稽查薑黃粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「印度薑黃粉」22家進口商清查結果，其中有1批由高雄市「德和貿易有限公司輸入」的印度薑黃粉產品檢出蘇丹色素1號不符規定，另21件皆未檢出，違規業者已售出5,714公斤，目前全案已由轄管高雄市政府衛生局處辦中。

食藥署副署長林金富受訪時指出，違規的薑黃粉是由德和貿易有限公司於今年7月13日自印度輸入共計10,000公斤，已售出5,714公斤，其中3,250公斤出貨給健康樂活生醫股份有限公司製成「薑黃粉」、「生機薑黃粉」，其餘流向已由衛生局清查中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對違規產品，高雄市政府衛生局已命德和貿易有限公司立即下架回收並封存產品，截至11月18日食藥署接獲回報已下架回收1,861.38公斤，各衛生局仍在追查並持續回報下架回收量。

林金富表示，食藥署自113年11月5日起，邊境已針對印度薑黃採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹色素，若食品含有蘇丹色素已涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款、第10款規定，依同法第49條可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8,000萬元以下罰金，含有蘇丹色素之產品應依同法第52條第1項第1款予以沒入銷毀，邊境查驗倘食品檢出蘇丹色素不符規定，產品一律銷毀不得退運。

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

關鍵字： 蘇丹紅 薑黃粉 印度薑黃粉 高雄市衛生局 食藥署

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一再復胖？研究：脂肪細胞有記性，瘦了會想肥回去

勞動部喊「無法證明霸凌」　醫列3類霸凌：心理、工作負荷都有

腸病毒上周就醫破2.2萬人「達最高點」！反常疫情要拖到年底

46歲高齡婦試管產女　心臟衰竭休克緊急換心救命

攝護腺手術後好轉一陣再惡化！竟是膀胱頸攣縮　醫揭3類人風險高

突吸不到氣！　醫驚見15公分大腫瘤「重壓她氣管」

李洋喜發聲：很穩定！醫師：蔡司AI微創近視雷射精準散光定位　全球超過千萬眼見證

「聯馥食品」進口2批法國食材出包！「香芹」檢出13項農藥超標

每天走路15分鐘有益健康　一周4次就有幫助

22家「薑黃粉」進口商清查出爐！1件檢出蘇丹紅　5.7公噸流入市面

讀者迴響

回到最上面