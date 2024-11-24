5時機點「該換新眼鏡了」！頭痛、眼睛痠＝度數不對

▲眼科醫師分享5時機點，代表「你的眼鏡該換新了」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你有戴眼鏡嗎？根據統計，約有63%的台灣人有近視問題，然而卻有不少人戴眼鏡後，常忽略眼鏡已不適合自己的視力需求。眼科醫師粘靖旻指出，隨著時間推移，視力可能發生變化、鏡片也會逐漸老化，怎麼知道該換眼鏡了？可以從「5時機點」作為判斷標準，當發覺眼鏡戴起來不舒服，或感到用眼很容易疲累，即可考慮換眼鏡了。

粘靖旻醫師指出，當你發現「視力模糊」、看東西越來越不清楚，可能意味著你的視力已經改變，眼睛度數不再適合你，這時該考慮檢查視力並更換新眼鏡；另外，長時間配戴不合適的眼鏡，會導致「頭痛和眼睛疲勞」，當你需要不斷地調整眼睛焦距才能看清物體時，眼睛肌肉會過度使用，進而引起眼部不適或頭痛，若經常在使用電腦或閱讀時感到眼睛痠澀脹痛，可能是眼鏡度數不合的警訊。

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粘靖旻接著說，眼鏡戴久了會造成「磨損或損壞」，鏡片刮痕會影響視野，使你看東西變得模糊不清；此外，鏡架也可能鬆動或變形，戴起來不舒服、甚至影響眼鏡穩定性。

▲有藥師曾表示，眼鏡布用久卡灰塵，拿來擦眼鏡恐刮花鏡片。（示意圖／記者李佳蓉攝）

粘靖旻表示，「看夜景變得困難」原因通常是眼睛對光線的反應能力減弱，而這可能與眼鏡度數不合適有關，視力變差會增加夜間駕駛的風險，請盡快就醫，檢視是否需要更換新的眼鏡來改善夜間視力。

另外，粘靖旻也提到，當「雙眼視差增加」可能會無法同時對焦，嚴重點甚至需要閉一隻眼才能看清物體，一旦發現這種情況應立即進行視力檢查，也可能需更換不同度數的眼鏡，以調整雙眼視力平衡。