不只心臟病！醫揭「脖子7變化」是警訊：恐癌症轉移

▲脖子的變化能及早發現潛在的健康問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

你脖子的顏色變深、皮膚變粗糙，甚至出現了厚重感，這些變化可能暗示著你的身體正在發出警訊！所以，重症醫師黃軒提醒，了解這些脖子的變化，可以幫助你及早發現潛在的健康問題，進一步保持健康的生活！

1、你脖子的顏色改變

[廣告]請繼續往下閱讀...

脖子皮膚的顏色變深或變黑，特別是在皺褶處，可能也是內分泌系統異常的徵兆，通常與荷爾蒙失衡或代謝異常有關。這時，你脖子皮膚會變得厚重、粗糙，顏色加深，可能呈現暗灰或深褐色，這些常見於頸部，同時你的腋下或腹股溝等部位，也有皺褶處的加深加黑的顏色。

也就是常聽見的黑棘皮症（Acanthosis nigricans），這是一種通常與胰島素阻抗、肥胖或糖尿病前期有關，也可能是腫瘤或內分泌疾病的徵兆，例如多囊性卵巢綜合症（PCOS）或庫欣氏症候群。

2、你的脖子僵硬和疼痛

你的脖子僵硬或疼痛，通常是由肌肉拉傷、姿勢不良或頸椎椎間盤問題所引起。長時間保持不良姿勢，如低頭看手機、長時間坐在電腦前等，會對頸部肌肉和椎間盤造成壓力，導致肌肉緊繃、痠痛，甚至引發椎間盤突出。此外，劇烈運動或突然的動作可能導致頸部肌肉拉傷，加重疼痛感。但也可能是炎症或感染的徵兆，如病毒或細菌感染。

這個時候，你脖子的活動範圍通常會受限，轉動困難且伴有疼痛，有時疼痛可延伸到肩膀和上背部。嚴重的情況下，可能出現頭痛、發燒，並伴隨全身乏力。由頸椎退化或椎間盤問題引起，通常伴隨頸部僵硬和慢性疼痛，這些人通常都會有手臂麻木感。嚴重的感染性疾病，例如腦膜炎、腮腺炎，除了脖子僵硬外，還會出現劇烈頭痛、發燒、光敏感等症狀。

如果以上問題排除了，你的脖子仍然僵硬疼痛，記得找醫生排除風濕性關節炎，因為那是一種自身免疫疾病，影響了頸部關節，導致疼痛和僵硬。

▲突出的「喉結」或腫塊，得就醫排除甲狀腺腫瘤或喉癌等病因。（示意圖／吳昭寬醫師提供）

3、你的脖子喉結突出和不對稱

喉結不對稱腫脹或疼痛，可能是由甲狀腺異常引起的，這些包括甲狀腺結節或腫瘤。此外，喉結部位的異常增大，也可能反映出甲狀腺或喉部的其他問題，如腫瘤或感染。

這些脖子通常表現為喉結一側的突出、腫脹，才出現不對稱的情況。觸摸時可能會感到不適或疼痛，嚴重的情況下還可能影響吞嚥或呼吸。

如果喉結區域出現不對稱腫脹或疼痛，建議及早尋求專業醫師的檢查，排除甲狀腺腫瘤或喉癌及其他病因，以進行適當的治療。

4、你脖子的脂肪堆積

脖子後方的脂肪堆積，或所謂的「水牛肩」，常與內分泌失調或代謝疾病有關。

這種脂肪堆積可能由於身體內分泌異常（特別是皮質醇過高）所致，並且往往難以通過飲食和運動減少。這些人在頸背部形成明顯的脂肪隆起，通常在肩膀和脖子交界處。這種脂肪團通常不易消失，且伴隨體重增加和其他全身性症狀。

如果發現頸部後方出現脂肪堆積且難以消除，建議就醫以確定是否存在內分泌或代謝方面的問題例如：藥物的問題過量使用（類固醇）、庫欣氏症候群（Cushing’s Syndrome），這些人的症狀包括面部圓腫（滿月臉）、軀幹性肥胖、皮膚薄脆、血壓升高、肌肉無力等。

▼頸後堆積脂肪，常與內分泌失調或代謝疾病有關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

5、你脖子血管明顯怒張

你脖子上的頸動脈跳動過於明顯或腫脹，也可能反映出你心血管疾病（高血壓、心臟病、動脈硬化、主動脈瓣狹窄）問題，這些人也會合併有呼吸困難、胸痛。

另外，你脖子的靜脈異常怒張，也可能是上腔靜脈症候群（superior vena cava syndrome）的表現，這是可能與肺癌或其他胸部腫瘤有關的，要小心點。

6、你脖子的淋巴結腫大

你脖子兩側或下巴下方的淋巴結腫大，通常由感染或免疫系統的反應引起，如上呼吸道感染、病毒感染等。但在某些情況下，淋巴結腫大也可能提示更嚴重的問題，如癌症轉移。受影響的淋巴結出現腫脹：

．疼痛淋巴結

按壓時會感到疼痛，且可能伴隨發燒、疲勞、乏力等全身症狀。持續性的腫大或沒有疼痛的淋巴結可能需要特別注意感染，常見的疾病例如：感冒、單核細胞增多症或肺結核病。

．無痛淋巴結

如果淋巴結腫大，持續數周不消退，或伴隨不尋常的症狀，如無痛腫大、體重減輕等，建議立即就醫檢查排除一些癌症（淋巴癌、頭頸癌、癌症轉移性的淋巴結）等的問題。

7、你的脖子明顯腫大

脖子的脖圍明顯腫大了一圈，這通常與甲狀腺功能亢進或低下都有關。當然也可能由於碘缺乏、自體免疫反應或腫瘤等因素引起。如果出現甲狀腺腫大症狀，建議及早就醫檢查，以確定病因並進行適當的治療。

延伸閱讀：

·4種動作請小心，恐引發中風危機，整脊、拉脖子，拉到雙腳無力

·脖子痠痛「6個罪魁禍首」曝！頸部冷到也中 習慣側臥睡前做1事能改善