飯前一根10天鏟3kg？女星實測「吃蕉配水」結果曝光：胃真的變小

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香蕉富含維生素B6、維生素C、鉀、鎂等礦物質，能刺激腸胃蠕動幫助排便，被網友譽為「減肥聖品」！日本松生恒夫醫師更建議，在晚餐前吃2根香蕉，搭配200c.c.的水，30分鐘後再吃正餐，據說能在10天內狠甩3公斤。藝人解婕翎決定親自實測1週，看看這樣的方法是否能讓原本50.5公斤的她成功甩掉2公斤肉肉。

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解婕翎拍攝影片記錄自己執行「香蕉減肥法」一週的過程，並指出，「怎麼可能有這麼好賺的事情，大家都不用運動了！」因本身不愛吃香蕉，因此她將原本的2根香蕉原則，改為晚餐前食用「1根香蕉＋200c.c.的開水」，半小時後再吃晚餐，並且維持一週2天運動好習慣。從第1天至實測結束，她的晚餐種類不受限，有滷肉飯、鐵板燒、燒肉、麥當勞等等，究竟效果如何呢？

7天實測終於結束，解婕翎分享，嗑完香蕉後再喝水，晚餐吃沒幾口就飽了，「不是讓你覺得不舒服的那種很脹，而是吃不下任何東西。」但也有多天晚餐「完食」的紀錄。雖然最後秤體重只少了0.8公斤，看起來雖然「有跟沒有一樣」，但最明顯差異在於執行過程中，「它真的讓我的胃變小，除了變小外，它讓你的飽足時間拉長了。」吃完香蕉後再吃晚餐，能延續飽足感一直到凌晨1點還沒感覺到肚子餓。



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提倡該減肥法的日本腸道權威松生恒夫醫師解釋，因為晚餐前已先攝取香蕉，讓大腦產生飽足感後自然能降低食慾，在不需要挨餓情況下就能減少食量。

台灣營養師、晨光健康營養專科院長趙函穎則建議，在下午3、4點稍有飢餓感時吃香蕉，能避免肚子餓狂嗑雞排、喝珍奶增加熱量又變胖。由於香蕉含有豐富膳食纖維，有助於提升飽足感，「下午3、4點吃最好，這樣到晚上7點吃晚飯前，就不怕因為太餓亂吃而變胖」，對於瘦身減重具有幫助；此外，她還推薦運動前吃香蕉，其富含鉀離子，能夠預防抽筋，還能避免運動時因低血糖而體力不支。

趙函穎解釋，香蕉富含維生素B6、維生素C、鉀、鎂等礦物質，能夠補足人體不足之營養素，有助於刺激腸胃蠕動幫助排便，但建議一次一根就好。香蕉即便看似營養均衡，但也不能吃太多，她說，由於水果中的果糖須靠肝臟代謝，因此本身三酸甘油脂過高或肝臟功能差者不能吃太甜食物。另外，腎臟有問題的人也禁吃高鉀的香蕉，「如果有慢性病的問題，要與營養師討論水果攝取量，以免傷身。」