婚後5年內最危險！「5大外遇徵兆」易被忽略　常發呆不是累了

▲婚後5年內離婚率最高，夫妻感情轉換、容易在外尋求新的情感寄託。（示意圖／ETtoday資料照）

文／諮商心理師林萃芬

你以為外遇一定會留下明顯的破綻嗎？事實上，許多人直到婚姻岌岌可危時，才驚覺蛛絲馬跡早已出現。專業諮商心理師林萃芬在著作《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中指出，外遇者往往極力隱藏，但身體語言和行為模式卻誠實得讓人訝異。

內政部統計顯示，30～39歲是離婚的高峰期，這與婚姻倦怠、生活壓力及外遇風險高度相關。當你發現伴侶行為變得反常，或許不是錯覺，而是婚姻中的紅色警訊。

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1.若有所思，心神不寧——在想誰？

有些人外遇後，整個人像「靈魂出竅」，陷入沉思，有時甚至會無意識地自言自語。這種狀態類似「開車時忽然驚醒」，顯示心思已經被某個人佔據，而不是眼前的生活。

內政部數據顯示，婚後5年內離婚率最高，這正是夫妻感情轉換期，許多人開始覺得生活無趣，容易在外尋找新的情感寄託。當伴侶頻繁發呆、恍神，或許不只是累了，而是心裡住進了另一個人。

2.焦慮的肢體語言——藏不住的秘密

不管再怎麼鎮定，當一個人心裡有事時，肢體語言往往會洩露端倪。外遇者常出現坐立難安、咬指甲、說話變快等小動作，甚至講話時容易結巴，或是對一些無關緊要的問題過度防備。

心理研究指出，隱藏秘密會讓人產生生理壓力，影響行為舉止。如果你發現伴侶最近變得特別「神經質」，不妨多留意他（她）是不是有什麼話沒說出口。

3.手機不離身——藏著誰的訊息？

上廁所帶手機、睡覺手機不離手、訊息通知全關閉，這些行為你有沒有發現變多了？

幾乎所有外遇者都會把手機當成「第二個世界」，因為這是最容易隱藏秘密的地方。當一個人開始對手機「高度警戒」，不讓你看、不讓你碰，甚至隨時放在口袋裡，那麼，你或許該問問自己——這部手機裡，藏著你不知道的誰？

4.突然收到不明禮物——誰買單？

某位朋友向來捨不得花錢買高價手機，但某天卻換上最新款，後來才坦承，這是「朋友」送的，甚至連電話費都是對方幫忙繳的，以免帳單暴增被家人發現。

當一個人的消費模式突然改變，卻又說不出合理的原因，這可能是個值得注意的信號。因為外遇關係中，總有人願意付出金錢來填補情感上的虧欠，而這些「無形的證據」，往往比任何行為更具說服力。

5.找掩護的對象——「閨密」真的只是閨密嗎？

有些人外遇時，會特意找「女性朋友」或「閨密」當掩護，三人同行先吃飯，然後再與情人單獨約會。甚至當另一半打電話查勤，掩護者還能幫忙「圓謊」，讓外遇行為更隱密。

但不論掩飾得多完美，時間一長，總會露出破綻。統計顯示，許多離婚者在事後回想，都發現外遇徵兆其實早已浮現，只是當時選擇忽略。有時候，真相就藏在我們不願深究的細節裡。

▲心理師林萃芬認為，比身體背叛更可怕的，是「精神外遇」。（示意圖／Pakutaso）

當心你的伴侶已經精神出軌！

你以為感情的危機只來自肉體出軌？事實上，比身體背叛更可怕的，是「精神外遇」。當一個人將心思、情感、關注轉移到另一個人身上，即便沒有實質逾越，這段關係也已經產生了危險信號。以下這些徵兆，你的伴侶中了幾項？

✔ 注意力轉移——與其關心你的一舉一動，他的話題、目光卻總圍繞著另一個人。

✔ 無話不談——大大小小的事情，第一時間想與對方分享，甚至比和你還頻繁。

✔ 情感寄託——任何情緒波動、生活瑣事，都優先向對方傾訴。

✔ 刻意隱瞞——聊天時避談已婚身份，模糊界線，讓對方誤以為還有機會。

✔ 共享體驗——發現新餐廳、新活動，總想第一時間邀請對方一同參與。

✔ 優先順序改變——無論大事小事，對方的地位逐漸超越你，被放在最重要的位置。

✔ 吃醋與佔有慾——對方與別人互動時，他會吃醋、在意，甚至出現控制慾。

調查顯示，超過40%的外遇從精神外遇開始，當事人一開始認為「只是朋友」，但最後卻越陷越深。如果你的伴侶開始把「心」放在另一個人身上，那麼，是時候好好談談這段關係了。

當外遇已成事實，你該怎麼做？

當你發現伴侶行為異常時，與其驚慌失措，不如冷靜觀察，並試著理解對方的內心世界。畢竟，所有的外遇，都有一個心理動機，而每段關係，都值得一次誠實的對話。

如果你已經察覺到危機，該怎麼處理？是修復關係，還是放手離開？這沒有標準答案，但最重要的是——別再忽略那些看似微不足道的變化，因為它們，可能正是關係破裂的前奏。

本文摘自：林萃芬／《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》／時報出版