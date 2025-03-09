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全台40萬人睡眠呼吸中止症不自知　專家：中風失智風險增

▲▼ 正妹,賴床,睡覺,睡眠,躺著,女子,女人。（圖／CFP）

▲睡眠呼吸中止症影響睡眠品質更導致身體缺氧，進而影響健康，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

睡眠應該是可以讓人休息充電的時刻，但根據國內睡眠檢測數據顯示，有超過6成民眾為中重度睡眠呼吸中止症患者，因缺氧導致打鼾、呼吸中止，可能因此出現睡醒仍疲憊、頭痛、嗜睡等狀況，嚴重更可能導致高血壓、心肌梗塞、腦中風，甚至失智。研究顯示，成年人約有9.38%患有睡眠呼吸中止症，保守估計台灣約40萬人罹病，但大多數的病人未被診斷出來。

睡眠呼吸中止症是睡眠時因上呼吸道狹窄導致呼吸氣流減少或中止，進一步導致缺氧以及睡眠品質變差。科林睡得美居家睡眠檢測數據則顯示，經由醫師轉介進行居家睡眠檢測的民眾中，有超過六成爲睡眠呼吸中止症中重度患者，但民眾可能只感受到白天精神不濟、頭痛，夜晚打呼、淺眠等症狀，並未與身體缺氧、重大疾病等連結。

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台北醫學大學睡眠研究中心主任李信謙表示，身體充足的氧氣可維持各器官組織正常運作，正常血氧濃度應維持在95%以上，低於92%則需立即送醫，但臨床上卻常發現睡眠呼吸中止症患者血氧低於此數值卻毫無警覺。身體缺氧的警訊並非中重度睡眠呼吸中止症患者才有，縱使是輕症患者仍有94.3%的缺氧危機。

台灣睡眠醫學學會理事長莊立邦提醒，睡眠呼吸中止症常使民眾深陷缺氧危機中而不自知，小心失智、中風、心肌梗塞等嚴重疾病找上門。另根據2024年最新期刊研究，睡眠呼吸中止症會提升死亡率2.5倍，儼然成為民眾死因的隱形殺手之一。

有鑒於睡眠呼吸中止症正隱形地造成身體危害，但國人卻還沒有清楚認識，導致台灣缺乏一份正式的臨床資料庫。台灣睡眠醫學學會與科林睡得美共同啟動「台灣首份睡眠呼吸中止症資料庫調查」，累積國人臨床睡眠品質及情況的資料，讓睡眠呼吸中止症的臨床治療經驗更加充足，也藉此呼籲民眾提升睡眠呼吸中止症的健康意識，檢視自身睡眠品質，並及早做有效的預防和治療。

李信謙提醒，不只年長者、肥胖族群該注意睡眠呼吸中止症，低於50歲的青壯年族群還是有風險，不能輕忽。若有打鼾、日間莫名感到疲倦、睡覺時呼吸暫停等症狀，就有可能是睡眠呼吸中止症的高風險族群，應儘快就醫，或進行睡眠評估與檢測，檢測後積極預防和治療。

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關鍵字： 睡眠呼吸中止症 健康意識 睡眠品質 臨床治療 缺氧

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