從「皮蛇」到神經痛！接種疫苗預防是關鍵　基隆醫院籲及早預防

▲帶狀皰疹「皮蛇」不只皮膚問題，神經痛恐長期困擾，醫師黃宥寧籲及早預防。（圖／衛福部基隆醫院提供，下同）



記者郭世賢／基隆報導

農曆蛇年有許多與蛇相關的諧音吉祥話，然而，俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹卻讓人避之唯恐不及。衛福部基隆醫院神經科醫師黃宥寧指出，帶狀皰疹可能引發長期神經痛，影響患者的生活品質。他提醒民眾應提前預防並盡早治療，以避免皰疹後神經痛的困擾。

黃宥寧分享了一個案例，62歲的患者「阿強」是一名市場送貨員。他最初感到左胸突然疼痛，擔心可能是心肌梗塞等心臟疾病。3天後，疼痛處出現紅色皮疹，經診斷確認為帶狀皰疹。阿強服用抗病毒藥物後，水泡在1至2周內消失。

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然而，儘管皮疹和水泡已經消退，阿強仍感到左胸有陣陣刺痛和灼熱感，衣服摩擦時甚至會引發劇烈疼痛。夜間局部搔癢讓他無法好好入睡，導致長期失眠。阿強自行購買藥物服用，但效果不佳。由於疼痛和失眠，他的脾氣變得暴躁，工作時常遲到甚至送錯貨，最終前往衛福部基隆醫院神經科門診就醫。

黃宥寧為阿強開立專門治療神經痛的藥物，經過約一年的神經痛折磨後，阿強終於能夠安穩入睡，工作也逐漸恢復正常。在治療過程中，阿強還被診斷出患有第2型糖尿病，並一併接受治療。

▲衛福部基隆醫院神經科醫師黃宥寧（左）、衛福部基隆醫院林齊三院長（右）。

黃宥寧表示，大多數人一生中只會得一次帶狀皰疹，但免疫功能低下的患者仍有復發的可能。如果經濟條件允許，建議接種帶狀皰疹疫苗以預防疾病，即使再次發病，也能降低後續神經痛的發生率。

帶狀皰疹是由水痘病毒再次活化引起的疾病。曾患過水痘的人，痊癒後病毒會潛伏在體內的神經節中。當免疫力下降時，病毒會重新活化並引發帶狀皰疹。由於病毒沿著神經分布，皮疹和水泡會呈現帶狀，因此被稱為「皮蛇」。

黃宥寧指出，許多患者在疼痛開始後的1至3天內會出現水泡，此時應盡快就醫並服用抗病毒藥物和類固醇。約有10%的患者在水泡痊癒後會出現局部神經痛，且年紀越大，發生率越高。

阿強的症狀就是典型的神經痛，通常表現為刺痛、麻痛和搔癢，觸碰時會引發劇烈疼痛。由於這種疼痛與神經受損有關，一般止痛藥效果有限。雖然大多數患者的神經痛會在3至6個月內緩解，但少數人的疼痛可能持續超過一年。及早使用神經痛藥物治療，可以幫助患者盡早緩解疼痛，恢復正常生活。

根據衛生福利部疾病管制署的估計，國人一生中有32.2%的機率罹患帶狀皰疹。一旦帶狀皰疹發作，幾乎無法預防神經痛的發生。黃宥寧呼籲民眾，預防帶狀皰疹的方法包括保持規律作息、均衡飲食、保持心情放鬆以及接種疫苗。

黃宥寧表示，國外治療準則建議50歲以上的成年人接種帶狀皰疹疫苗，剛罹患帶狀皰疹的患者可等待約6個月至1年後再施打。台灣目前已有自費帶狀皰疹疫苗供民眾接種，有需要者可向神經科醫師諮詢並接受接種評估。