不吃早餐＝屯肥油！營養師列「5大崩壞現象」：小心便秘→大腸癌

▲你每天都會吃早餐嗎?你知道不吃早餐會帶來的後果嗎?(示意圖/記者趙于婷攝)

文/營養師蔣淑琦

健康是多種原因集結起來的狀態,指說人體的心理、生理和精神都健全。

最近小蘋果看到一則新聞指出:早餐不一定是最重要的一餐,《紐約時報》健康專欄作家Gretchen Reynolds更是引述兩篇最新研究證明,早餐對我們健康的影響並沒有獲得證實,讓小蘋果整理一下科學上的證據來跟大家討論討論~

英國巴斯大學(University of Bath)有篇研究招募350位成人進行六週的早餐實驗,分兩組為(1)不吃早餐者(2)早餐吃700大卡以內者。結果指出:



1.不吃早餐者的一日食物攝取總熱量比較低

2.早餐吃442大卡以內,能帶給人能量和更穩定血糖變化,沒有吃早餐者的體內血糖到下午和晚上浮動較大。

3.吃不吃早餐並不會體重減少,在代謝率、膽固醇、血糖上都沒有差別。

4.有吃早餐的人,比較能抑制食慾,並且體能活動力較高

5.尚未證實吃不吃早餐和心血管有無關係。

▲研究發現,不吃早餐其實沒有比較瘦。(示意圖/記者李佳蓉攝)



美國伯明翰大學(University of Alabama at Birmingham)也做了類似的早餐實驗,這次實驗為期四個月後,研究指出有沒有吃早餐,對於體重都沒影響(體重僅差0.5公斤以內)。

另外有項研究是針對309位減重者(BMI=25~40),分別進行吃早餐和沒有吃早餐的體重觀察,16週後的體重下降數分別是0.76± 1.26和0.71± 1.17公斤(一般減重者是0.53~0.71± 1.16公斤數,沒有硬性規定要吃早餐或不吃早餐)

破除不吃早餐會比較瘦的迷思。

其實,不吃早餐也會讓人免疫力下降,在英國的Cardiff University一項針對100名學生進行的研究發現,近半數學生發生呼吸道感染,其中多數是沒有吃早餐習慣的學生,而且感冒症狀嚴重的人,全部都沒有吃早餐。

耶魯大學教授David Katz認為,省略早餐有很多不同的意義,現在關於早餐的研究都是一分為二,吃與不吃,但事實上延後吃和不吃是兩回事。不吃等於饑餓,和延後吃意思不一樣,而且也沒有把早餐的內容考慮進去。



多數營養或醫學學者認為不吃早餐,長期下來會有以下現象:



1.體內脂肪量較高:空腹久了,血中的糖分降低,體內低血糖會促進生長激素的分泌;此時再吃大量的食物,食物使得生長激素的分泌更旺盛,脂肪就會不斷蓄積。



ex.日本相撲選手往往早餐沒吃或吃很少量,早晨進行劇烈的運動後,補充大量食物和醣類。

2.容易便秘:當食物進入胃部後,會引起「胃結腸反射」的作用;當大腦將胃結腸反射的作用傳到排泄系統後,大腸便開始反應,將先前留在大腸內的廢棄物排出體外。如果習慣不吃早餐,此反射的動作會逐漸減弱,最後引起習慣性便秘,還可能導致更嚴重的大腸癌。



▲不吃早餐恐導致注意力不集中,學業成績滑落。(示意圖/取自免費圖庫pakutaso)

3.容易有疲勞感或注意力不集中:晚餐過後到隔天早晨間,空腹時間長,不吃早餐使大腦與肌肉的血糖(葡萄糖)不夠,腦部需要葡萄糖,否則活動力不足,容易產生疲勞與注意力不集中的情況,影響學習與工作效率。



ex.台灣有項研究針對國小學童早餐攝取與學業成就、短期記憶之關係探討,在167位國小學童參與下,有習慣吃早餐的學童他(她)們的數學成績顯著高於沒有習慣吃早餐者。



並且早餐吃的蛋白質、維生素A、維生素B12、鈣、鎂、磷、鋅和纖維質量對學童短期記憶、國語、數學成績有正面的幫助。



研究結論:兒童應養成每天吃早餐的習慣

4.容易胃炎和胃潰瘍:胃是消化器官,在夜晚仍持續緩慢的分泌酸液(胃酸),早餐吃的食物到胃部後,可以跟胃酸中和酸度,並且食物進入到腸中也能抑制胃部運動和分泌胃酸。因此長期精神壓力大或不吃早餐者,容易讓胃部分泌過多胃酸,容易引發胃炎和胃潰瘍。

5.心血管疾病的機率增加:早上空腹又沒有喝足夠白開水,容易讓身體缺乏水分和營養,使血液中的血小板濃度增加且代謝速度變慢;空著肚子的身體為了工作和上學,需動用甲狀線、副甲狀腺、腦下垂體等腺體,去燃燒組織產生葡萄糖,除了造成腺體亢進外,更會使體質變酸,長期容易罹患慢性病。



ex.哈佛醫學院研究認為,如果是吃全麥穀物當早餐的人,罹患糖尿病和心臟病的機率比不吃早餐的人低。

另外在韓國2014有篇研究指出,早餐內容選擇好,更能幫助代謝症候群的控制。建議早餐內容為牛奶+穀類麥片和纖維質高的食物。

一個人是否健康、一個人是否代謝良好,這些會跟食物種類、飲食習慣、精神狀態、疾病等多種因素有關係。以目前的研究進度看來,我們仍需要更多實驗才能全盤了解早餐對人類健康的影響,以身體健康和精神活動力來看,早晨還是要吃早餐喔!

