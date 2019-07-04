工作太賣力「中風率提高45%」！上下班多做1動作保命

▲長時間工作超過10小時以上，中風機率大大提升。（圖／資料照）

文／段方琪（Kiki）

工作很辛苦，最近有研究報告指出，工時太長會增加中風的危機！美國心臟協會指出，工作時間過長會增加29%中風風險，如果超過10年以上的長時間工作，更會增加45%中風風險。

長時間工作的定義是每天工作超過10小時以上。但是這研究很有趣的是如果是自己事業、總裁，工時與中風的關聯性就比較小，但是如果是長期要輪班或是工作壓力大的環境，就會與中風有直接關聯性。如何預防呢？這研究指出如果可以吃得健康，加上運動，就有降低中風的危險。

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建議如果工作壓力過大， 下班或上班時，可以多走一站捷運來達運動效果，中午吃飯後走路10分鐘，滑手機時也許可以考慮站著或是一面看手機、一面做深蹲動作。 飲食方面，外食族難度高，最近流行的地中海飲食可以降低心血管風險，給大家參考，就是多些奶、蛋、魚，選擇兩隻腳動物（雞、鴨），避免四隻腳（牛、豬）；零食以堅果代替，每餐吃超過一個拳頭蔬菜。

▲上下班、中午吃飯可以把握時間走路、做深蹲運動。（圖／記者季相儒攝）

近年來許多人詢問心血管保健品，很多人首選是魚油，在國外魚油也是保健品銷售排行前幾名的保健食品，美國心臟科學會建議每週吃兩次富含Omega-3 脂肪酸的深海魚類，就能降低心血管病猝死的風險，魚油如何選呢？市售從價格低到高，價格會跟來源及濃度有關。

如果您不想看那麼多，至少選擇有通過重金屬檢驗的魚油，另外孕婦選單純只含DHA魚油，因為EPA會活血，比較高時會引響到凝血功能，擔心有流產疑慮，也擔心產後會血崩，如果有任何問題，也可以詢問在地社區藥師，保護健康。