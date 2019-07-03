喝酒會痛＝警訊！7狀況當心「淋巴癌上身」...3預防神食物曝



▲從這幾處發現淋巴癌信號。（圖／達志示意圖）

文／楊力

淋巴癌是惡性腫瘤之一，早期因為咽喉炎、淋巴結發炎、淋巴結核等疾病都可能引起淋巴結腫大，因此很容易被誤診，所以早發現淋巴癌的信號非常重要。

1.淋巴結腫大

一般淋巴腫瘤起初大小如同黃豆或棗核，中等硬度，堅韌、均勻而飽滿，按壓無疼痛感，隨著病情的發展而增大，淋巴結豐富的部位如顎下、腋窩等處也陸續出現腫塊。如果發現淋巴結出現無痛性、進行性腫大，且排除牙痛、過敏性鼻炎等顯而易見誘發淋巴結腫痛的原因，應及時就醫。

2.發燒

患者體溫升高，長期徘徊在38至39度，其升高狀態多不規則，有持續高熱，也有間歇低熱，少數有週期熱，熱退時往往是大汗淋漓。

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3.消瘦

多數患者有體重減輕的表現，體重在短時間內迅速下降，減重有的會在原體重的10%以上。

4.皮膚搔癢

腫大的淋巴結部位的皮膚可能出現頑固性搔癢，如果病灶藏匿於胸、腹腔中，還可引發全身搔癢。

5.盜汗

夜間或入睡後出汗。

6.酒精性疼痛

部分淋巴癌患者飲酒後20分鐘左右病變部位會出現疼痛感。

7.乏力

原因不明的持續性疲勞。

哪些人易患淋巴癌？

1.經常處於電子輻射或射線環境者。

2.從事橡膠及木工等職業的人。

3.經常使用劣質染髮劑的人。

4.長期接觸有機溶劑的工作人員。



▲苦瓜能抑制癌細胞的增殖，促進突變細胞的復原，具有一定的抗癌作用。（圖／取自pixabay）

預防淋巴癌的明星食物：



1.蘆薈

蘆薈中的蘆薈素和蘆薈多糖具較強的生理活性，能調節人體的細胞免疫功能。蘆薈以煎汁或研末服用為主，煎服用量為9克，研末為2至5克。注意成人每天食用蘆薈量不宜超過15克，否則會引起腹瀉或腹痛。

2.苦瓜

苦瓜中含有的苦味素能啟動體內免疫系統的防禦功能，增強免疫細胞活性，抑制癌細胞的增殖，促進突變細胞的復原，具有一定的抗癌作用。苦瓜性寒， 一次不要吃過多，且最好不要空腹食用，否則容易損傷脾胃。脾胃虛寒者不宜

生食，以免導致腹瀉、腹痛。

3.蘆筍

蘆筍中含有的硒、蘆丁能阻止癌細胞分裂與生長。蘆筍適合鮮食，食用時應多保存尖端，以便營養能保留更完整，更有利於抗癌。

本文摘自《小信號防萬病》／楊力（大陸首席中醫養生專家）／大是文化出版