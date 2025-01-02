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腰越粗越短命！醫：燃燒內臟脂肪，每週3次中強度運動

（示意圖／翻攝自pexels）

▲內臟脂肪藏在肚皮以下，不容易被運動到。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

為什麼腰那麼難瘦？心臟內科醫師劉中平表示，肚子的脂肪有一大堆是藏在肚皮以下，包覆在內臟上面，稱為內臟脂肪，這些脂肪不容易被運動到！他也推薦要消除內臟脂肪的話，不需激烈運動，只要每週3次，每次30分鐘的中等強度運動，就能溫和地燃燒內臟脂肪。

劉中平昨（1日）在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，為什麼腰那麼難瘦？因為肚子的脂肪有一大堆是藏在肚皮以下，包覆在內臟上面，稱為內臟脂肪，「像我們平常手腳可以直接活動到肥胖組織，肚子的內臟脂肪可不像皮下脂肪容易被運動到呢！」

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劉中平續稱，除了缺乏運動和飲食偏差以外，基因、身材還有荷爾蒙都可能導致腰部脂肪異常堆積，讓我們想瘦卻瘦不下來。

他也引用最新研究指出顯示，腰圍的尺寸與壽命有負相關，也就是腰越粗的人，壽命會越短，除了直接造成血糖和血脂肪上升以外，過多的內臟脂肪會釋放不好的發炎因子，造成全身性的血管病變，引起心臟病和腦中風的危險。 

於是劉中平建議大家，運動要有足夠的時間，內臟脂肪不需要很激烈的運動，反而是中等強度，但每週至少3次，每次至少30分鐘以上的運動，以長時間的溫和運動來燃燒內臟脂肪。

他也強調，低糖、低油脂的食物也有助於消掉內臟脂肪，有高纖多蔬菜會更好，能夠促進脂肪排出。戒煙和減少喝酒也可以避免肚子的油脂堆積。此外，適當的空腹、不要吃太飽，以及避免餓太久之後的暴飲暴食，也都是控制腰圍的好方法。

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關鍵字： 周刊王 內臟脂肪

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