流感疫苗全民開打！正妹帥哥衝診所接種　醫警告：3症狀要當心

▲流感疫苗2025年1月起全民開打，不少年輕人為了因應春節、尾牙等聚餐，降低感染風險，元旦當天衝到診所接種疫苗。（圖／施勝桓小兒科診所提供）



記者游瓊華／台中報導

疾病管制署今年1月起開放流感疫苗全民開打，另也將提供Novavax JN.1疫苗。台中施勝桓小兒科診所表示，昨（1）日診所就湧現開打人潮，其中不乏年輕人，打氣踴躍。施勝桓也提到，歲末聚餐、跨年活動、春節連續假期等活動頻繁，家人之間互相傳染，呼籲民眾儘速接種疫苗，另外，民眾若出現高燒、痠痛、極度倦怠等3大症狀最多，就要盡速就醫。

台中市衛生局也安排各區衛生所1月份陸續再次開辦小型疫苗快打站，1月4日上午8時30到11點在南區及中西區衛生所自辦疫苗快打站；1月9日上午8點30分到11點於北屯區軍功衛生所自辦疫苗快打站、1月11日上午8點30分到11點分別於十甲里活動中心及東區區公所2樓大禮堂自辦疫苗快打站、1月13日上午上午8點30分到11點於中西區衛生所自辦疫苗快打站，衛生局呼籲家中長輩如收到里鄰長發放的疫苗通知單，請依時間踴躍前往接種。

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▲小兒科醫師施勝桓提醒，民眾若出現倦怠、高燒、痠痛等情況就要。（圖／施勝桓小兒科診所提供）



另台中市最美文心森林公園疫苗接種站在明年1月26日前每周六下午1時至5時、每週日上午8時至12時提供接種服務。

衛生局提到，為服務市民，各區衛生所即日起陸續依規劃提供假日、夜間門診，提供接種服務，民眾可先詢問衛生所開診時間前往接種。衛生局提醒接種疫苗後至少約需2星期的時間可產生保護力，呼籲民眾儘速接種疫苗，提升對抗流感、新冠等呼吸道傳染病的保護力，降低重症或死亡發生風險。