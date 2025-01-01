3大性病「中鏢警訊」曝光！　醫驚吐：皮膚接觸就可能感染

▲除了性行為外，有些性病「透過皮膚接觸就可能傳染」。（示意圖／ETtoday資料照）

圖、文／高銘鴻醫師

很多人發現身體有異常症狀，都會擔心自己感染性病，但又不好意思看醫生。其實性病跟一般疾病一樣需要即時就醫，了解淋病、菜花、梅毒等常見性病的症狀、潛伏期和空窗期特別重要。及早發現不只能避免傳染他人，更能提高治癒機會。這篇文章由泌尿科高銘鴻醫師，帶你認識及了解這些性傳染病。

3大常見性病

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常見性病有淋病、菜花、梅毒，為什麼要認識性病？因為預防勝於治療、打破性病迷思，讓大家知道即時就醫很重要。

為什麼要認識性病

1.預防勝於治療：了解性病的基本知識，可以做好防護措施，降低感染風險。

2.打破性病迷思：很多人對性病有錯誤觀念，正確認知能減少不必要的恐慌。

3.即時就醫很重要：知道症狀和警訊，能在最佳治療時機尋求醫療協助。

常見性病比較表

淋病是什麼？

淋病是一種由細菌引起的性傳染疾病，好發在生殖泌尿系統。

淋病是由淋病雙球菌感染所引起的疾病，主要透過性行為傳染。它會影響生殖器、尿道甚至是咽喉部位，造成分泌物異常、排尿不適等症狀。值得注意的是，女性感染後可能症狀不明顯，但若未及時治療，可能會造成不孕等嚴重併發症。

淋病特性

1.感染位置：主要感染生殖器官和尿道，也可能影響口腔、眼睛等部位。

2.常見症狀：男性會有尿道分泌物和排尿疼痛，女性可能出現異常分泌物。

3.治療方式：需要使用抗生素治療，完整療程後可以痊癒。

菜花是什麼？

菜花是人類乳突病毒（HPV）感染，會在皮膚表面形成疣狀突起。

菜花的正式名稱是尖形濕疣，是一種常見的性傳染病，會在感染部位長出像花椰菜一樣的突起物。這種病毒可以透過皮膚直接接觸傳染，即使使用保險套也不能完全預防。雖然大部分病灶可以透過治療移除，但病毒可能潛伏在體內造成復發。

菜花特性

1.外觀特徵：感染處會長出花椰菜狀的突起物，可能單顆或群聚。

2.感染風險：皮膚接觸就可能感染，部分病毒株還可能導致癌症。

3.預防方式：接種HPV疫苗，可以預防部分高風險型病毒感染。

▼人類乳突病毒引起的菜花，恐透過皮膚接觸傳染，該名男子鼻孔就長出菜花。（圖／吳昭寬醫師授權提供，未經允許請勿任意翻攝）

梅毒是什麼？

梅毒是一種慢性傳染病，會經過不同期別，影響全身多個器官。

梅毒由梅毒螺旋體引起，除了性行為傳染外，還可能透過血液或母嬰傳染。這種疾病會分為多個時期，從局部症狀開始，慢慢擴散到全身。初期容易被忽略，若未及時治療可能造成嚴重的後遺症，但早期發現並治療的話，是可以完全治癒的。

梅毒特性

1.症狀進展：從局部癒合性潰瘍，到全身紅疹，最後可能影響神經系統。

2.診斷重點：需要抽血檢查才能確診，不同期別有不同的治療方式。

3.追蹤重要：治療後需要定期追蹤，確保病情完全康復。

性傳染病原因？

不安全的性行為，是性病感染的主要原因。

性病通常是因為和帶原者有親密接觸而感染，不只是性行為，有些透過皮膚接觸就可能傳染。淋病是細菌感染，菜花是病毒造成，梅毒則是由螺旋體引起，了解不同病原體的特性，才能做好正確的防護。重要的是，外表健康的人也可能是帶原者。

性病致病原因

1.病原體差異：淋病是細菌感染，菜花是HPV病毒，梅毒則是螺旋體，不同病原體需要不同治療方式。

2.傳染途徑多元：除了性行為，某些性病也會透過血液、母嬰垂直傳染，或是皮膚直接接觸感染。

3.高風險行為：未做好防護措施的性行為、多重性伴侶、共用針具都是增加感染風險的行為。

▲醫師示警，有些性病感染者完全沒症狀。（示意圖／CFP）

性傳染病前兆？

當你出現尿痛、分泌物異常、生殖器有不明腫塊，就要提高警覺。淋病常見尿道發炎、分泌物異味，菜花會在皮膚上長出花椰菜狀小疣，梅毒則可能出現皮膚紅疹或無痛潰瘍。但要注意，有些感染者可能完全沒有症狀。

常見性病警訊

1.排尿異常：尿痛、尿道發炎、分泌物增多或有異味，都是需要警覺的症狀。

2.外觀變化：生殖器周圍出現疣狀物、潰瘍、紅疹等異常狀況時要注意。

3.全身症狀：發燒、疲倦、淋巴腺腫大等全身性症狀，也可能是性病的警訊。

性傳染病潛伏期？

潛伏期是指從感染到出現症狀的這段時間，淋病大約是2～7天，菜花則需要1～8個月，梅毒約3週～3個月。在潛伏期間雖然沒有症狀，但已具有傳染力，所以有疑慮時最好能做健康檢查，避免傳染給他人。

常見性病潛伏期

1.淋病潛伏期：感染後2～7天就會出現症狀，女性可能較不明顯。

2.菜花潛伏期：約1～8個月才會出現症狀，有些人可能更久。

3.梅毒潛伏期：第一期約3～90天，之後進入不同期別會有不同症狀。

性傳染病空窗期？

空窗期是指從感染到能被檢驗出來的這段時間。

檢測淋病需要等1週以上，菜花則要看是否有明顯病灶，梅毒則需要2～12週。在空窗期內，雖然檢驗可能呈陰性，但已具有傳染力，需要特別注意防護。

性病檢測時機

1.檢測準確性：在空窗期內檢測可能呈現偽陰性，要等過了空窗期才能確定。

2.定期複檢：高風險族群建議定期檢查，有疑慮時更要及時就醫。

3.伴侶都要查：性伴侶也需要一起檢查，才能避免反覆感染。

總結與建議

面對性病，最重要的是保持正確的觀念和態度。了解淋病、菜花、梅毒等常見性病的前兆症狀、潛伏期和空窗期，能幫助我們更好地保護自己。若有任何疑慮，千萬別害羞或拖延，請立即尋求專業醫師的協助，及早診斷治療才能提高治癒率。預防勝於治療，安全性行為和定期檢查是保護自己，也保護他人的重要方式。

本文經授權轉自：醫師聯盟健康筆記《懷疑自己有性傳染病？性病前兆、潛伏期、空窗期一次看懂》

