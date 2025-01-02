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買「肯德基新品」吃到乾燥劑！衛生局稽查揪1衛生缺失

肯德基油炸設備,乾燥劑。（圖／北市衛生局提供）

▲有網友買肯德基炸雞，發現餐食內混有乾燥劑。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

近期有民眾買了肯德基的新口味炸雞「蜜香起司雪花脆雞」，餐食內混有乾燥劑，食用過程中疑似還不小心吞下肚。對此，台北市衛生局表示，今派員前往稽查現場「蜜香起司雪花脆雞」中的爆米花粉未有異物，另查有油炸設備不潔之缺失事項，已責令業者於1月5日前改善。

當事人表示，炸雞上面有一顆顆的球狀物體，摸起來還硬硬的，好像還不小心吞下肚；詢問店家才被告知那個是乾燥劑。也有網友留言回覆「同一天買的餐點裡面也有。」

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台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，衛生局已於今日派員前往針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行稽查，經查現場「蜜香起司雪花脆雞」中的爆米花粉未有異物，另查有油炸設備不潔的缺失事項，已責令業者於1月5日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，及同法第44條處6萬到2億元以下罰鍰。

業者表示，該公司工作人員未依照標準作業流程（SOP），將爆米花取出後在塑膠袋中捏碎，而是在未開封之原袋中捏碎，誤將原包裝內乾燥劑捏開混入，已將此混和產品丟棄，目前總公司已發出注意事項，加強員工教育訓練。

肯德基油炸設備,乾燥劑。（圖／北市衛生局提供）

▲衛生局稽查發現油炸設備不潔。

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關鍵字： 肯德基 炸雞 油炸 乾燥劑

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