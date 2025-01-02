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20多歲男肚子脹！醫一照…盲腸「爆量鵝卵石」病因曝：太折磨人

胃痛，胃病，肚子痛。（圖／示意圖／達志影像）

▲年輕男子2年來常常腹脹、吃不下，身材瘦弱不堪確診「克隆氏症」。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

肝膽腸胃科醫師葉秉威透露，幾週前遇到一名瘦到皮包骨的20多歲男子，主訴2年來肚子常常很脹，曾因腸道感染住院。他一聽驚覺不對勁，直到一照大腸鏡揭開謎底，盲腸冒出爆量如鵝卵石般的多發性病兆、迴盲瓣狹窄，乙狀結腸有跳躍性潰瘍，確診發生率萬分之一的「克隆氏症」。患者瘦到不成人形才診斷讓他直呼，「太折磨人了！」

葉秉威醫師在粉專發文指出，該名男子長年住在國外，幾週前來健檢時因身形特別瘦弱而吸引他的目光，「以一個20幾歲男生，BMI竟然只有15？」對比健保卡上的照片簡直判若兩人。他好奇關心，得知患者這2年來肚子常常很脹、胃口差吃不太下，針對過去病史只提到曾因腸道感染而住院。

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▲20多歲男肚子脹！醫一照…盲腸「爆量鵝卵石」病因曝：太折磨人。（圖／葉秉威醫師授權提供）

▲醫師替男子一照大腸鏡，於盲腸處發現有如鵝卵石般的多發性息肉狀病兆。（圖／葉秉威醫師授權提供）

「聽完只覺得一整個怪，但又說不上來。」直到葉秉威替男子一照大腸鏡後，謎底豁然開朗。他表示，患者的盲腸有如鵝卵石般的多發性病兆、迴盲瓣狹窄，乙狀結腸有跳躍性潰瘍，而肛門周圍也有手術的痕跡。

葉秉威說，男子的種種症狀就像教科書上「克隆氏症」的樣子，至於肛門周圍的手術痕跡，應該是過往處理肛門廔管。在進行病理切片後，病理科醫師針對病兆，也做出跟他相同的判斷。

葉秉威說明，「克隆氏症」是種腸道發炎性疾病，有點像自體免疫疾病般，會在腸道引發跳躍性般的全層發炎。其症狀多變，有時會引起腹部膿瘍、腸道狹窄發炎或腸道肛門廔管等等，發生率約萬分之一，較常出現在年輕男性身上。他進一步解釋，一般診斷上需結合內視鏡、病理、影像及臨床症狀做診斷，因此當患者有症狀時，大多都要1、2年後才會被發現及診斷。

葉秉威坦言，自己臨床上曾診斷、治療過不少克隆氏症的患者「但都沒有像他這麼典型。」他心疼地說，無法得知患者在做此次檢查前看過多少次醫生，「已經瘦到不成人形才診斷，我是覺得也太折磨人了。」不過最後經過與患者討論，對方希望回到國外當地接受治療，他也誠心地給予祝福。

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關鍵字： 醫藥新聞 腹脹 克隆氏症 葉秉威醫師 多發性息肉 大腸鏡 腸道發炎性疾病

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