「2種日韓美食」一票人愛吃！　醫曝陷阱：恐罹糖尿病

▲韓國泡菜的好滋味讓人難以抗拒。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

日本味噌、韓國泡菜是該國國人每餐都會吃的國民美食，健康又美味衍生出多道經典料理。不過，初日診所減重專科與家醫科醫師李唐越示警，雖然味噌與泡菜皆具有防癌、抗氧化、減少慢性發炎等多種好處，但要小心其中暗藏的陷阱，就是於醃製過程中加入大量的鹽和糖，吃多恐增加罹患心血管疾病與糖尿病的風險。

李唐越醫師在《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》頻道中提到，韓國泡菜為低熱量、富含膳食纖維的好選擇，這種發酵類的食物能促進消化、預防便秘，且富含維生素A、B、C，對於維護皮膚健康具有一定的幫助。而日本味噌則富含蛋白質、維生素B群與維生素K，以及大豆異黃酮、礦物質，能減少細胞的損傷和慢性發炎。

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李唐越表示，儘管韓國泡菜、日本味噌都具有防癌、抗氧化、減少慢性發炎等多種好處，但在醃製過程中會加入大量的鹽巴和糖以增添風味、延長保存期限，雖然好吃，不過吃多了仍會增加罹患心血管疾病、糖尿病的風險。他建議適量攝取就好，均衡的飲食才是重中之重。

▲味噌富含蛋白質與各種維生素，不過含鹽量也很高。（示意圖／本報資料照）

營養師趙函穎曾指出，由於味噌鹽分高，因此建議在喝完味噌湯後，可多喝300～500c.c.的水，以利尿消水腫。而本身患有腎臟疾病、高血壓、心血管疾病及水腫體質者，也要在喝完湯後再補充一杯水。近日天氣冷，早上起床來碗熱熱的昆布小魚豆腐味噌湯，取代早餐店奶茶，也可另外搭配一顆番茄、水煮蛋或是地瓜，就是很棒的早餐。

趙函穎也提到，韓國泡菜雖內含好菌成分，有助於提升免疫力，但在發酵過程中，會產生大量的亞硝酸鹽，此時若再搭配肉類醃製品食用，容易致癌。對此，她有1妙招可解，因為醃菜的亞硝酸鹽含量會隨著時間減少，等待約一個月的時間，搭配高含量維生素C的食品食用，便能有效預防罹癌風險。