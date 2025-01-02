「巧克力雲莊、懿品」都出包！查獲逾期原料「最久過期4年」

▲食藥署聯合地方政府衛生局進行巧克力製品製造業稽查專案。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「113年度巧克力製品製造業稽查專案稽查結果」，有多家知名店家存放逾期食品原料，包括「心盛商行」、「巧克力雲莊」以及「懿品」分別查獲巧克力、綠茶粉、糖粉、食用色素等存放逾期，其中懿品一款食用紅色六號（有效日期：2021.2.2），已經逾期近4年。

食藥署聯合地方政府衛生局持續查核國內巧克力產品製造業者作業環境及其巧克力產品標示符合性，並抽驗成品及相關原料，透過中央及地方合力執行「113年度巧克力製品製造業稽查專案」。

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專案總計查核52家業者，部分業者登錄資料不全或食品良好衛生規範準則（GHP）未臻完善，皆已限期改善完成。查核421件巧克力產品標示，其中2家業者（3件產品）標示不符規定，另查獲3家業者存放逾期原料，皆已由所轄衛生局依法完成處辦。

▲三家業者被查獲存放逾期食品。

存放逾期原料業者有桃園市「心盛商行」的依芙卡全果調溫巧克力72%（有效日期2024.3.1）、嘉麗寶紅寶石巧克力鈕扣（有效日期2024.8.8），已依違反食安法第15條開罰新台幣6萬元罰鍰。

苗栗縣「巧克力雲莊」公館廠的「研磨綠茶粉（有效日期2024.9.14）」逾期，食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，稽查人員在現場查出8包逾期（總重800公克），同樣依違反食安法第15條開罰6萬元。

另外，高雄市的「懿品」（懿品股份有限公司）是此次查獲存放逾期食品原料最多者，包括「焙爾」耐烤凍紅櫻桃果餡（有效日期：2024.5.29）、特級防潮糖粉-雪白Icing Sugar White（有效日期：2024.5.24）、食用紅色六號（有效日期：2021.2.2），以及1件「F1特級純白巧克力風味鈕扣」未標示有效日期食品，總計開罰6萬元。