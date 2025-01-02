男嗑2碗麻油麵線「隔天喉嚨燒聲」　醫點名4族群別亂吃補！

▲醫師提醒，實熱體質的人不適合吃麻油麵線進補。（圖／記者陳建竹攝）

記者趙于婷／台北報導

43歲曾先生為了預防冬季感冒，某天睡前吃了兩碗麻油麵線，隔天起床時喉嚨突然「燒聲」發不出聲音，且有便秘情況。醫師指出，曾先生屬於實熱體質，吃麻油加重體內的燥熱火氣，導致喉嚨失聲；除了「實熱體質」的人，包括「感冒患者」、「自體免疫疾病如僵直性脊椎炎及紅斑性狼瘡患者」、「慢性病如糖尿病、高血壓患者」等都不太適合冬令進補。

隨著氣溫逐漸降低，寒氣凝滯容易導致氣血運行不暢，因此不少人都喜歡冬季進補。台北慈濟醫院中醫師林亞萱說，冬季常見的進補藥材以補氣血為主，例如肉桂可以溫通血脈、乾薑可緩解胃脹、消化不良的症狀，但由於每個人的體質不同，因此進補藥材或是進補方式也會不同。

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例如「虛寒體質者」會比較怕冷、容易疲倦及食慾不振，因此就適合使用肉桂、乾薑等溫補食材進補以達散寒止痛、增強食慾的功效。而「實熱體質者」通常食慾好、愛吃辛辣食物且比較不怕冷，因此正常情況下無需特別進補，否則容易口乾舌燥、便祕或是冒痘。

▲台北慈濟醫院中醫師林亞萱。（圖／台北慈濟醫院提供）

林亞萱說明，以麻油料理為例，雖然麻油富含木酚素跟健康的脂肪酸，具有抗氧化與抗發炎的作用，不過在經過煸炒烹煮後，屬性就會從溫性變成燥性，並不適合實熱體質的曾先生食用。若實熱體質的人想食用麻油料理，建議滴少量麻油拌入麵條或是青菜中，即可降低身體燥熱的機率。

林亞萱提醒，除了實熱體質的人不適合冬令進補之外，感冒患者、自體免疫疾病如僵直性脊椎炎及紅斑性狼瘡患者、慢性病如糖尿病、高血壓患者等也要格外注意，因為身體正處在發炎狀態，體質偏熱性，冬令進補可能加重腫痛、發炎的病情，延緩痊癒，因此建議服用平性食材或是驅風散寒的藥材如桂枝、生薑或是艾葉。民眾日常也可以適時將四肢浸泡溫水，讓暖氣回流到心臟、維持基礎體溫及四肢的保暖，就是最簡單的養生之道。

而在飲食方面，林亞萱也分享「百合杏仁粥」食譜，該料理具有滋陰潤燥、養肺安神的效果，尤其適合容易乾咳的民眾或是虛寒體質者，能在冬季溫和調養身體，適合大多數人自我保健。

【材料】

1.百合50克

2、去皮杏仁20顆左右

3、白米50克

4、白糖或是食鹽少許

【步驟】

1.將米洗淨後加水熬煮成粥

2.加入杏仁、百合繼續煮至熟

3.可依個人口味加入少許糖或鹽調味。

▲醫師分享「百合杏仁粥」適合大多數在冬季調養身體。